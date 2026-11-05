POČELA ELEKTRONSKA NAPLATA ZA ULAZAK NA FRUŠKU GORU: Pogledajte detaljan cenovnik
ELEKTRONSKI sistem naplate za motorna vozila koja ulaze u Nacionalni park Fruška gora počeo je sa radom.
Kroz deonicu na Iriškom vencu dnevno prođe i do 15.000 vozila, a za meštane okolnih opština obezbeđene su olakšice.
Uvođenje elektronskog sistema naplate za motorna vozila donosi velike promene za sve vozače koji prolaze kroz zaštićeno područje. Na ovoj lokaciji su već postavljene kamere za elektronski nadzor naplate.
Ova deonica je jedna od najprometnijih u ovom delu Srema. Prema podacima iznetim u izveštaju, svakodnevno ovuda prođe između 10.000 i 15.000 vozila, uključujući i veliki broj teretnih kamiona koji prolaze pored informativnog centra nacionalnog parka Fruška gora.
Olakšice za lokalno stanovništvo
Iako novi sistem podrazumeva plaćanje naknade, određene kategorije vozača biće oslobođene ovog troška. Finansijska kompenzacija za putarinu biće obezbeđena za 20 lokalnih samouprava koje gravitiraju ka nacionalnom parku.
Ova mera se konkretno odnosi na stanovnike sa registarskim oznakama iz Novog Sada, Sremske Mitrovice, Rume, Bačke Palanke, Temerina i Žablja. Na ovaj način, svakodnevni život i rad meštana ovih vojvođanskih opština neće biti finansijski opterećen novim pravilima.
Praćenje zvaničnih informacija
S obzirom na to da je sistem tek počeo sa radom, nadležni savetuju oprez i redovno informisanje. Vozačima se preporučuje da prate zvanične portale Nacionalnog parka Fruška gora kako bi bili u toku sa svim eventualnim promenama i detaljnim pravilima naplate.
Dok se vozači navikavaju na kamere i nova pravila na Iriškom vencu, ostaje da se vidi kako će se novi sistem odraziti na svakodnevni protok saobraćaja kroz ovaj nacionalni park.
Visina naknada za vozila na motorni pogon
Prolaz kroz Nacionalni park Fruška gora (do 1 čas):
I kategorija – motocikli i putnička vozila do 1,3 m visine kod prednje osovine: 100 dinara
II kategorija – motorna vozila sa prikolicom do 1,3 m visine i kombi vozila: 150 dinara
III kategorija – vozila visine veće od 1,3 m, autobusi i kamioni: 200 dinara
IV kategorija – vozila visine veće od 1,3 m kod prednje osovine vučnog vozila, sa više od tri osovine: 300 dinara
Dnevna naknada za korišćenje vozila na motorni pogon:
I kategorija: 300 dinara
II kategorija: 500 dinara
III kategorija: 800 dinara
IV kategorija: 2.000 dinara
Godišnja naknada za korišćenje vozila na motorni pogon:
I kategorija: 1.800 dinara
II kategorija: 3.300 dinara
III kategorija: 6.500 dinara
IV kategorija: 18.000 dinara
Kategorija vozila određuje se prema kriterijumima utvrđenim važećom Odlukom o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Nacionalni park Fruška gora.
(Blic)
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