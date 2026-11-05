KRAJ ZA NAJVEĆE ZVEZDE? FIFA razmatra istorijsku promenu u fudbalu!

FIFA razmatra mogućnost uvođenja starosnog ograničenja na ženskom fudbalskom turniru na Olimpijskim igrama, po kojem bi pravo nastupa uglavnom imale igračice do 23 godine. Takva promena značajno bi izmenila dosadašnji format takmičenja, koje od uvođenja u olimpijski program 1996. godine nema starosnih ograničenja.

Foto: Depositphotos / taldav68

Prema informacijama britanskog „Gardijana“, svetska kuća fudbala želi da otvori razgovore sa Međunarodnim olimpijskim komitetom (MOK) o ovoj ideji. Kao glavni razlozi navode se sve zgusnutiji kalendar i sve veće opterećenje fudbalerki koje nastupaju za seniorske reprezentacije.

Ipak, za razliku od muškog olimpijskog turnira, na kojem odavno važe starosna ograničenja, žensko takmičenje do sada je bilo otvoreno za najbolje igračice, bez obzira na godine.

Važno je naglasiti da zvaničan predlog još nije upućen, ali su izvori iz FIFA i MOK potvrdili „Gardijanu“ da postoji spremnost za razgovore o mogućim promenama.

Olimpijski turnir u Los Anđelesu 2028. godine neće biti obuhvaćen eventualnom reformom, pošto su pravila za nastup već utvrđena, a kvalifikacioni procesi u pojedinim regionima počeli su ranije. To znači da bi se nova pravila, ukoliko budu usvojena, mogla primenjivati najranije na Olimpijskim igrama 2032. godine u australijskom Brizbejnu.

Uvođenje starosne granice predstavljalo bi veliki zaokret za ženski fudbal i moglo bi da izazove protivljenje vodećih igračica. Olimpijske igre već godinama imaju posebno mesto u kalendaru ženskog fudbala, odmah uz Svetsko prvenstvo kao jedno od najvažnijih reprezentativnih takmičenja.

Zanimljivo je da se rasprava o opterećenosti fudbalerki vodi u trenutku kada FIFA planira pokretanje Svetskog klupskog prvenstva za žene.

Prvo izdanje takmičenja, na kojem bi trebalo da učestvuje 16 klubova, planirano je u Sjedinjenim Američkim Državama od 5. do 30. januara 2028. godine, svega šest meseci pre Olimpijskih igara u Los Anđelesu.

„Gardijan“ navodi da bi takav termin mogao ozbiljno da poremeti evropski klupski kalendar. Arsenal, Čelsi i Mančester siti mogli bi, u slučaju plasmana na turnir, da budu odsutni sa domaće scene gotovo mesec dana i propuste nekoliko utakmica.

Istovremeno, ženski olimpijski fudbalski turnir u Los Anđelesu biće proširen na 16 reprezentacija, dok će u muškoj konkurenciji učestvovati 12 selekcija. Biće to prvi put da žensko takmičenje na Olimpijskim igrama ima više učesnika od muškog.

Muški olimpijski fudbal već decenijama funkcioniše po drugačijim pravilima. Godine 1992. uvedeno je ograničenje prema kojem reprezentacije mogu da nastupaju sa igračima do 23 godine, dok je od 1996. svaka selekcija dobila mogućnost da prijavi i trojicu fudbalera starijih od propisane granice.

Ženski fudbal u olimpijski program ušao je 1996. godine u Atlanti, bez ikakvih starosnih ograničenja. Od tada je turnir postao jedno od najznačajnijih takmičenja u ovom sportu, a reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država osvojila je pet od dosadašnjih osam zlatnih medalja.

FIFA i MOK zasad nisu želeli da komentarišu informacije o mogućim promenama.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.