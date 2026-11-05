Politika

MINISTARSTVO PRAVDE: Pravo na pomilovanje izričito ustavno ovlašćenje predsednika Republike

В. Н.

05. 11. 2026. u 15:12

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

MINISTARSTVO pravde, povodom navoda iznetih u javnosti kojima se osporava ustavnost odluka o pomilovanju koje je doneo bivši predsednik Srbije Aleksandar Vučić, podseća da pravo pomilovanja predstavlja izričito ustavno ovlašćenje predsednika Republike, propisano članom 112 stav 1 tačka 7 Ustava Republike Srbije iz 2006. godine.

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ: Право на помиловање изричито уставно овлашћење председника Републике

Novosti

U saopštenju Ministarstvo pravde ističe da je reč o ustavnopravnom institutu čija priroda podrazumeva mogućnost da predsednik Republike donese odluku o pomilovanju, uključujući i oslobođenje od krivičnog gonjenja, koje je izričito predviđeno članom 110. Krivičnog zakonika.

Podsećaju da korišćenje instituta pomilovanja nije novina u ustavnopravnoj praksi Republike Srbije.

Ministarstvo pravde precizira da su od stupanja na snagu Ustava Republike Srbije iz 2006. godine, predsednici Republike Boris Tadić, Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić koristili ustavno ovlašćenje za davanje pomilovanja, propisano članom 112 stav 1 tačka 7 Ustava i važećim zakonima, a odluke o pomilovanju, kao ni lični i drugi podaci nikada nisu objavljivani u Službenom glasniku, niti na sajtu predsednika Republike i Ministarstva pravde pre dostavljanja odluka o pomilovanju nadležnim pravosudnim organima.

Predsednik Republike Boris Tadić, kako dodaju, je u vreme svog mandata doneo 197 odluka o pomilovanju, predsednik Republike Tomislav Nikolić 105, a predsednik Republike Aleksandar Vučić ukupno 78 tokom dva mandata.

Iz Ministarstva dodaju da ustavno ovlašćenje predsednika Republike postoji nezavisno od toga koji predsednik Republike ga vrši.

- Predlaganje izmene Ustava ili zakonskog okvira predstavlja legitimno pravo svakog učesnika u javnoj i stručnoj raspravi. Međutim, predlog za drugačije buduće normativno uređenje samo po sebi ne znači da je važeći pravni okvir neustavan ili da su odluke donete na osnovu njega nezakonite - navedeno je u saopštenju.

Ministarstvo pravde naglašava da se ustavnost i zakonitost odluka ocenjuju na osnovu Ustava, zakona i konkretnih činjenica.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Rusa razočarao Beograd: NJegove reči naljutile Srbe - šta je zemerio našoj prestonici, iako je Beograđane pohvalio (video)
Panorama

0 0

Rusa razočarao Beograd: Njegove reči naljutile Srbe - šta je zemerio našoj prestonici, iako je Beograđane pohvalio (video)

RUS SERGEJ, koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama, na TikToku je ispričao kako mu se nije svideo boravak u Beogradu. Grad ga je, kaže, razočarao zbog gužvi, velikog broja ljudi i atmosfere koju je doživio kao depresivnu. Osim toga, tvrdi da je naišao na brojne administrativne prepreke zbog kojih je na kraju odustao od preseljenja u Srbiju. Njegovi snimci izazvali su raspravu na društvenim mrežama, a brojni Srbi nisu se složili sa njegovim utiscima.

05. 11. 2026. u 12:23

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VIŠE OD 20 TRKA I BEZBROJ RAZLOGA ZA OSMEH: Fondacija Mozzart pet godina uz Invictus Challenge

VIŠE OD 20 TRKA I BEZBROJ RAZLOGA ZA OSMEH: Fondacija Mozzart pet godina uz Invictus Challenge