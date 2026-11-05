VAŽNO SAOPŠTENJE: Potpisan ugovor o isplati osiguranih depozita deponentima Alta banke

BANKA Poštanska štedionica i Agencija za osiguranje depozita potpisale su danas ugovor o isplati osiguranih depozita deponentima Alta banke, saopštila je BPŠ.

Foto: ALTA banka

Potpisivanje ugovora predstavlja redovan korak u pripremi i realizaciji postupka isplate osiguranih depozita, u skladu sa zakonom i utvrđenim procedurama, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da će o datumu početka, uslovima i načinu isplate javnost biti blagovremeno obaveštena putem zvaničnih saopštenja Agencije za osiguranje depozita i Banke Poštanska štedionica.

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