Ekonomija

VAŽNO SAOPŠTENJE: Potpisan ugovor o isplati osiguranih depozita deponentima Alta banke

V.N.

05. 11. 2026. u 16:14

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BANKA Poštanska štedionica i Agencija za osiguranje depozita potpisale su danas ugovor o isplati osiguranih depozita deponentima Alta banke, saopštila je BPŠ.

ВАЖНО САОПШТЕЊЕ: Потписан уговор о исплати осигураних депозита депонентима Алта банке

Foto: ALTA banka

Potpisivanje ugovora predstavlja redovan korak u pripremi i realizaciji postupka isplate osiguranih depozita, u skladu sa zakonom i utvrđenim procedurama, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da će o datumu početka, uslovima i načinu isplate javnost biti blagovremeno obaveštena putem zvaničnih saopštenja Agencije za osiguranje depozita i Banke Poštanska štedionica.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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