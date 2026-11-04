Ekonomija

ZELENA AGENDA U ĆOŠKU: Nemačka gradi 11 elektrana do 2031. godine

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

04. 11. 2026. u 16:29

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NOVE elektrane na prirodni gas biće izgrađene širom Nemačke do 2031. godine kako bi obezbeđivale električnu energiju u periodima kada proizvodnja struje iz vetra i solarnih izvora nije dovoljna, navodi se u planovima koje je danas objavila Savezna agencija za mreže.

ЗЕЛЕНА АГЕНДА У ЋОШКУ: Немачка гради 11 електрана до 2031. године

Foto: EPS

Nemačka će realizovati 11 projekata izgradnje elektrana, čiji se godišnji troškovi procenjuju na više od 800 miliona evra, prenosi Dojče vele.

Te troškove snosiće svi potrošači električne energije putem nove naknade, koja će dovesti do povećanja cena struje, mada još nije poznato u kojoj meri.

U početku će nove elektrane koristiti prirodni gas, ali je planirano da najkasnije do 2045. godine pređu na klimatski neutralan vodonik.

Ekološka organizacija "Grinpis" kritikovala je ovaj plan, navodeći da su iz prvog tenderskog postupka bile isključene savremene, ekološki prihvatljive i sve jeftinije alternative, poput sistema za skladištenje energije.

(rt.rs)

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