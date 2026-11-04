Ekonomija

STANJE NA KRIPTO BERZI: Bitkoin porastao za 1,52 odsto na 69.640 evra, itirijum za 1,61 odsto na 2.060 evra

V.N.

04. 11. 2026. u 15:26

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VREDNOST bitkoina (BTC) je danas u 15.15 časova na najvećem svetskom tržištu kriptovaluta Bajnens porasla za 1,52 odsto na 69.640,43 evra Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 25,13 milijarde evra, što je malo viša vrednost u odnosu na juče.

СТАЊЕ НА КРИПТО БЕРЗИ: Биткоин порастао за 1,52 одсто на 69.640 евра, итиријум за 1,61 одсто на 2.060 евра

FOTO: Depositphotos/Shy_Studio

Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 34 u kategoriji "strah", bolje u odnosu na jučerašnjih 26 u istoj kategoriji. Vrednost itirijuma (ETH) porasla je danas za 1,61 odsto na 2.060,42 evra, a bajnens koina (BNB) za 0,68 odsto na 622,87 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) pala je 0,11 odsto na 82,57 evra, a avalanš (AVAX) porasla 1,16 odsto na 7,72 evra. Telegramova kriptovaluta gram (GRAM), koja je zamenila tonkoin na berzi, porasla je za 2,18 odsto na 1,04 evra.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom. Najveći rast trenutno beleže kriptovalute LSK, FLNCB i 1000CAT.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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