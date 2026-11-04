Ekonomija

FRANCUSKA BANKARSKA GRUPACIJA NA UDARU HAKERA: Šteta najmanje 150 miliona evra

V.N.

04. 11. 2026. u 15:11

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FRANCUSKA bankarska grupacija Kredi mutuel arkea (Crédit Mutuel Arkéa) saopštila je danas da je bila žrtva sajber napada koji je omogućio izvršenje lažnih transakcija, a procenjuje se da su hakeri za nekoliko dana ukrali najmanje 150 miliona evra.

ФРАНЦУСКА БАНКАРСКА ГРУПАЦИЈА НА УДАРУ ХАКЕРА: Штета најмање 150 милиона евра

Foto: Photo by Chirayu Trivedi on Unsplash

Banka je navela da je situacija sada pod kontrolom i dodala da je bila primorana da privremeno obustavi neke transakcije, prenosi Figaro.

 - Naši timovi su odmah reagovali čim je napad otkriven i iz predostrožnosti odlučili da privremeno obustave određene transakcije kako bi osigurali poslovanje i sprečili nova neovlašćena prebacivanja novca - poručila je banka.

Prema pisanju Figaroa, hakeri su, zapravo, ciljali sopstvena sredstva onlajn banke Fortuneo, a ne novac na računima klijenata, tako da štediše nemaju razlog za brigu. Novinar specijalizovan za kriptovalute Gregori Rejmon naveo je da su prevaranti uspeli da izdaju naloge za bankovne transfere sa računa banke Fortuneo, pri čemu su sami određivali ime primaoca. To im je praktično omogućilo da novac prebace na račun bilo kog korisnika u svetu, uz navođenje proizvoljnog imena primaoca. Za sada nije poznato kako su napadači uspeli da pristupe sistemu banke.

Prema pojedinim procenama, koristili su metode slične onima primenjenim u hakerskom napadu na berzu kriptovaluta Bajnens. Rejmon, međutim, ukazuje na mogućnost da je reč o propustu zaposlenih unutar banke. On je napomenuo da je možda primenjena varijanta takozvane prevare direktora (CEO fraud), u kojoj se napadač lažno predstavlja kao rukovodilac kompanije kako bi od zaposlenog dobio novac ili pristup određenim resursima.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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