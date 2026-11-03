EU STRAHUJE OD KINE: Brisel planira izmene pravila jedinstvenog tržišta kako bi smanjila zavisnost od Pekinga

EVROPSKA komisija priprema izmene propisa na jedinstvenom tržištu Evropske unije kako bi evropskim kompanijama olakšala diverzifikaciju lanaca snabdevanja i smanjila zavisnost od Kine i drugih zemalja.

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Izmene će obuhvatiti propise o homologaciji motornih vozila, stranim subvencijama, proizvodima nastalim prinudnim radom i zaštiti poslovnih tajni, objavio je Blumberg, pozivajući se na izvore upoznate sa planovima.

Cilj ovih poteza da se bolje odgovori na rizike po ekonomsku bezbednost Unije, ograniči pristup tržištu dobavljačima koji predstavljaju veći rizik i istovremeno smanje regulatorne prepreke za kompanije iz zemalja sa kojima EU ima bliske odnose, dodaju izvori.

Ove promene deo su šireg paketa mera koje Evropska komisija planira da predstavi do sredine decembra, a čiji je cilj zaštita jedinstvenog tržišta i smanjenje zavisnosti od pojedinih dobavljača.

Evropska unija je prošle godine zabeležila deficit u robnoj trgovini sa Kinom od oko 360 milijardi evra koji bi, prema procenama, mogao dodatno da poraste.

Paket mera bi trebalo da obuhvati i instrument za diverzifikaciju nabavke, koji će identifikovati kritične zavisnosti EU od pojedinih proizvoda i usluga, procenjivati rizike i predlagati načine za njihovo smanjenje.

Komisija planira i nova ovlašćenja za brže reagovanje na agresivne trgovinske poteze trećih zemalja, uključujući mogućnost ograničavanja pristupa jedinstvenom tržištu za određene proizvode i usluge.

Pored toga, EU razmatra zaštitne mere za ograničavanje uvoza kineskih proizvoda iz sektora kao što su hemijska industrija, nameštaj i mašinska industrija.

Te mere mogle bi da budu predstavljene u prvom kvartalu 2027. godine i da obuhvate carine ili kvote za uvoz.

U okviru šireg paketa predviđen je i mehanizam solidarnosti, koji bi ponudio mogućnosti zajedničkog odgovora Evropske unije u slučaju da neka treća zemlja uvede ekonomske mere protiv jedne članice ili grupe članica Unije.

(Tanjug)

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