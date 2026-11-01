HAOS: Užasne vesti za Nemačku
NEMAČKA gotovo da nema rezervnih rezervi prirodnog gasa za predstojeću zimu, prema rečima poslanika nemačkog Bundestaga Mihaela Kelnera, člana Zelene stranke.
„Skladišta gasa su toliko prazna da Nemačka praktično nema rezervi za zimu“, citira ga list Bild.
Čak i mali poremećaj u lancu snabdevanja doveo bi do trenutnog povećanja cena gasa, rekao je Kelner.
Rojters je ranije objavio da su rezerve gasa u Nemačkoj ispod cilja postavljenog za 1. novembar.
(alo.rs)
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