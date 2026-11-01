Ekonomija

HAOS: Užasne vesti za Nemačku

Novosti online

01. 11. 2026. u 17:01

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NEMAČKA gotovo da nema rezervnih rezervi prirodnog gasa za predstojeću zimu, prema rečima poslanika nemačkog Bundestaga Mihaela Kelnera, člana Zelene stranke.

ХАОС: Ужасне вести за Немачку

Foto: AP Photo/dpa,Bernd Jutrczenka

„Skladišta gasa su toliko prazna da Nemačka praktično nema rezervi za zimu“, citira ga list Bild.

Čak i mali poremećaj u lancu snabdevanja doveo bi do trenutnog povećanja cena gasa, rekao je Kelner.

Rojters je ranije objavio da su rezerve gasa u Nemačkoj ispod cilja postavljenog za 1. novembar.

(alo.rs)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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