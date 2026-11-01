HAOS: Užasne vesti za Nemačku

PROFESOR Pravnog fakulteta u Zagrebu Aleksandar Maršavelski, koji je otkrio da je pod pseudonimom „Prijatelj studenata“ pisao pisma studentima u blokadi, ranije je pružao pravnu pomoć stranim državljanima proteranim iz Srbije 21. januara 2025. godine. Među njima je bilo i pet hrvatskih državljanki, a Maršavelski je tada najavio zajedničku žalbu protiv odluke srpskih vlasti i mogućnost obraćanja Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.