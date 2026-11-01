Ekonomija

EU JOŠ KUPUJE RUSKO GORIVO Novak: Rusko dizel gorivo ponekad ulazi u Evropu pod različitim brendovima

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

01. 11. 2026. u 15:12

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

RUSKO dizel gorivo ponekad ulazi na evropsko tržište pod različitim brendovima, uprkos ograničenjima na kupovinu naftnih derivata iz Rusije, rekao je danas zamenik ruskog premijera Aleksandar Novak.

ЕУ ЈОШ КУПУЈЕ РУСКО ГОРИВО Новак: Руско дизел гориво понекад улази у Европу под различитим брендовима

Foto: Jochen Tack/Alamy/Profimedia

Odgovarajući na pitanje novinara Vesti Pavla Zarubina o mogućim evropskim kupovinama ruskog gasa iz druge zemlje, ruski vicepremijer je naveo primer ruskog dizel goriva.

-Takvi slučajevi su mogući jer je Evropa zabranila kupovinu ruske nafte i naftnih derivata, ali vidimo da se ruski dizel ponekad pojavljuje u Evropi pod različitim brendovima, objasnio je Novak, prenosi TASS.

Novak je, takođe, ukazao na nizak nivo rezervi gasa u evropskim podzemnim skladištima gasa pred zimu.

-Istorijski gledano, rezerve u podzemnim skladištima gasa su danas na najnižem nivou, a kako će se Evropljani nositi sa zimom - biće druga priča, zaključio je on.

Tanjug

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NOVI ZAKON O RIBARSTVU: Podrška ribnjacima, naknada štete i stroža kontrola porekla ribe
Poljoprivreda

0 1

NOVI ZAKON O RIBARSTVU: Podrška ribnjacima, naknada štete i stroža kontrola porekla ribe

MINISTARSTVO poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pozvalo je proizvođače, udruženja, privredne subjekte i stručnu javnost da učestvuju u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o podršci u ribarstvu i akvakulturi, koja traje od 30. oktobra do 20. novembra 2026. godine. Predloženi propis donosi novi sistem finansijske podrške, mogućnost naknade štete od nepogoda, bolesti i zaštićenih životinja, kao i detaljnija pravila za organizovanje proizvođača, praćenje porekla i promet ribe.

01. 11. 2026. u 14:27

Politika
Tenis
Fudbal
NOĆNE MORE BRISELA: Od koga strahuju moćnici EU? - Ko kome zadaje glavobolje?

NOĆNE MORE BRISELA: Od koga strahuju moćnici EU? - Ko kome zadaje glavobolje?