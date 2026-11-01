EU JOŠ KUPUJE RUSKO GORIVO Novak: Rusko dizel gorivo ponekad ulazi u Evropu pod različitim brendovima

RUSKO dizel gorivo ponekad ulazi na evropsko tržište pod različitim brendovima, uprkos ograničenjima na kupovinu naftnih derivata iz Rusije, rekao je danas zamenik ruskog premijera Aleksandar Novak.

Foto: Jochen Tack/Alamy/Profimedia

Odgovarajući na pitanje novinara Vesti Pavla Zarubina o mogućim evropskim kupovinama ruskog gasa iz druge zemlje, ruski vicepremijer je naveo primer ruskog dizel goriva.

-Takvi slučajevi su mogući jer je Evropa zabranila kupovinu ruske nafte i naftnih derivata, ali vidimo da se ruski dizel ponekad pojavljuje u Evropi pod različitim brendovima, objasnio je Novak, prenosi TASS.

Novak je, takođe, ukazao na nizak nivo rezervi gasa u evropskim podzemnim skladištima gasa pred zimu.

-Istorijski gledano, rezerve u podzemnim skladištima gasa su danas na najnižem nivou, a kako će se Evropljani nositi sa zimom - biće druga priča, zaključio je on.

Tanjug

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