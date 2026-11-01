EU JOŠ KUPUJE RUSKO GORIVO Novak: Rusko dizel gorivo ponekad ulazi u Evropu pod različitim brendovima
RUSKO dizel gorivo ponekad ulazi na evropsko tržište pod različitim brendovima, uprkos ograničenjima na kupovinu naftnih derivata iz Rusije, rekao je danas zamenik ruskog premijera Aleksandar Novak.
Odgovarajući na pitanje novinara Vesti Pavla Zarubina o mogućim evropskim kupovinama ruskog gasa iz druge zemlje, ruski vicepremijer je naveo primer ruskog dizel goriva.
-Takvi slučajevi su mogući jer je Evropa zabranila kupovinu ruske nafte i naftnih derivata, ali vidimo da se ruski dizel ponekad pojavljuje u Evropi pod različitim brendovima, objasnio je Novak, prenosi TASS.
Novak je, takođe, ukazao na nizak nivo rezervi gasa u evropskim podzemnim skladištima gasa pred zimu.
-Istorijski gledano, rezerve u podzemnim skladištima gasa su danas na najnižem nivou, a kako će se Evropljani nositi sa zimom - biće druga priča, zaključio je on.
Tanjug
BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
AMERIČKI MINISTAR: Nema zakonskih prepreka, isporuke dizela iz Rusije korisne za SAD
11. 10. 2026. u 15:49
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Luka Dončić osramoćen! Stef Kari "izlomio" Slovenca, o ovom potezu bruji ceo svet (VIDEO)
Golden Stejt Voriorisli vezali su i treću pobedu u NBA ligi pobedivši Los Anđeles Lejkerse sa 112:95.
31. 10. 2026. u 10:55
Komentari (0)