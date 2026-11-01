TREĆA SMENA PRVA KRENULA U ŠTRAJK: Radnici u nemačkoj mašinskoj industriji otpočeli obustave rada upozorenja zbog plata

RADNICI u nemačkoj mašinskoj industriji otpočeli su danas štrajkove upozorenja, u okviru kojih se 3,7 miliona zaposlenih bori za povećanje plata od pet odsto, dok se kompanije suočavaju sa produbljivanjem krize u automobilskoj industriji, saopštio je sindikat IG Metal.

Foto: Jens SCHLÜTER/AFP/Profimedia

U saopštenju se navodi da se oko 300 zaposlenih u kompaniji "Tisenkrup Raselštajn" pridružilo prvom štrajku koji je počeo u ponoć, preneo je Rojters.

-Ponoćni štrajk upozorenja u kompaniji 'Tisenkrup Raselštajn' samo je početak masovnog talasa štrajkova upozorenja, rekao je predsednik centralnog sindikata IG Metal, Jerg Keling.

-IG Metal zahteva povećanje zarada od pet odsto u periodu od 12 meseci, rekao je sindikalni zvaničnik i predsednik radničkog saveta u kompaniji "Tisenkrup Raselštajn" Mark Vinter.

Sindikat je najavio da će se štrajkovi upozorenja nastaviti narednih dana širom nemačkih saveznih pokrajina Hesen, Rajnland-Pfalc, Sarland i Tiringija.

Sindikat je odbio ponudu poslodavaca iz drugog kruga pregovora o zaradama, ocenivši je kao smanjenje plata u realnom iznosu.

Poslodavci su ponudili jednokratnu isplatu u iznosu od jedan odsto godišnje bruto zarade u leto 2027. godine, kao i dodatno povećanje plata od 1,3 odsto od jula 2028. godine.

Tanjug

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