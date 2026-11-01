Ekonomija

TREĆA SMENA PRVA KRENULA U ŠTRAJK: Radnici u nemačkoj mašinskoj industriji otpočeli obustave rada upozorenja zbog plata

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

01. 11. 2026. u 16:33

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

RADNICI u nemačkoj mašinskoj industriji otpočeli su danas štrajkove upozorenja, u okviru kojih se 3,7 miliona zaposlenih bori za povećanje plata od pet odsto, dok se kompanije suočavaju sa produbljivanjem krize u automobilskoj industriji, saopštio je sindikat IG Metal.

ТРЕЋА СМЕНА ПРВА КРЕНУЛА У ШТРАЈК: Радници у немачкој машинској индустрији отпочели обуставе рада упозорења због плата

Foto: Jens SCHLÜTER/AFP/Profimedia

U saopštenju se navodi da se oko 300 zaposlenih u kompaniji "Tisenkrup Raselštajn" pridružilo prvom štrajku koji je počeo u ponoć, preneo je Rojters.

-Ponoćni štrajk upozorenja u kompaniji 'Tisenkrup Raselštajn' samo je početak masovnog talasa štrajkova upozorenja, rekao je predsednik centralnog sindikata IG Metal, Jerg Keling.

-IG Metal zahteva povećanje zarada od pet odsto u periodu od 12 meseci, rekao je sindikalni zvaničnik i predsednik radničkog saveta u kompaniji "Tisenkrup Raselštajn" Mark Vinter.

Sindikat je najavio da će se štrajkovi upozorenja nastaviti narednih dana širom nemačkih saveznih pokrajina Hesen, Rajnland-Pfalc, Sarland i Tiringija.

Sindikat je odbio ponudu poslodavaca iz drugog kruga pregovora o zaradama, ocenivši je kao smanjenje plata u realnom iznosu.

Poslodavci su ponudili jednokratnu isplatu u iznosu od jedan odsto godišnje bruto zarade u leto 2027. godine, kao i dodatno povećanje plata od 1,3 odsto od jula 2028. godine.

Tanjug

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KIŠA IZMAMILA PUŽEVE ŠIROM SRBIJE: Evo kako možete od njih da zaradite
Poljoprivreda

0 0

KIŠA IZMAMILA PUŽEVE ŠIROM SRBIJE: Evo kako možete od njih da zaradite

KIŠNI dani za većinu ljudi znače ostanak kod kuće, ali za pojedine predstavljaju priliku za dodatnu zaradu. Kada padavine natope zemlju, puževi izlaze iz svojih skrovišta i postaju znatno aktivniji, što dobro znaju oni koji se bave njihovim sakupljanjem. U Srbiji postoji organizovan otkup puževa, a tokom ovogodišnje sezone kilogram se na pojedinim otkupnim mestima plaćao čak 80 dinara.

01. 11. 2026. u 15:22

NOVI ZAKON O RIBARSTVU: Podrška ribnjacima, naknada štete i stroža kontrola porekla ribe
Poljoprivreda

0 1

NOVI ZAKON O RIBARSTVU: Podrška ribnjacima, naknada štete i stroža kontrola porekla ribe

MINISTARSTVO poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pozvalo je proizvođače, udruženja, privredne subjekte i stručnu javnost da učestvuju u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o podršci u ribarstvu i akvakulturi, koja traje od 30. oktobra do 20. novembra 2026. godine. Predloženi propis donosi novi sistem finansijske podrške, mogućnost naknade štete od nepogoda, bolesti i zaštićenih životinja, kao i detaljnija pravila za organizovanje proizvođača, praćenje porekla i promet ribe.

01. 11. 2026. u 14:27

Politika
Tenis
Fudbal
NOĆNE MORE BRISELA: Od koga strahuju moćnici EU? - Ko kome zadaje glavobolje?

NOĆNE MORE BRISELA: Od koga strahuju moćnici EU? - Ko kome zadaje glavobolje?