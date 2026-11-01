KIŠA IZMAMILA PUŽEVE ŠIROM SRBIJE: Evo kako možete od njih da zaradite

KIŠNI dani za većinu ljudi znače ostanak kod kuće, ali za pojedine predstavljaju priliku za dodatnu zaradu. Kada padavine natope zemlju, puževi izlaze iz svojih skrovišta i postaju znatno aktivniji, što dobro znaju oni koji se bave njihovim sakupljanjem. U Srbiji postoji organizovan otkup puževa, a tokom ovogodišnje sezone kilogram se na pojedinim otkupnim mestima plaćao čak 80 dinara.

Foto: Igor Onuchin / Zuma Press / Profimedia

Iako na prvi pogled deluje kao jednostavan način da se zaradi novac, ovaj posao ipak podrazumeva određena pravila. Sakupljanje puževa namenjenih prodaji nije dozvoljeno tokom cele godine, a za pojedine vrste važe stroga zakonska ograničenja.

Zato, iako ih novembarske kiše mogu izmamiti na površinu, to ne znači da građani mogu odmah da krenu u njihovo sakupljanje i prodaju.

Koliko novca može da se zaradi od puževa?

Tokom proleća 2026. godine otkupna cena puževa u pojedinim delovima Srbije kretala se od 50 do 80 dinara po kilogramu.

Najviša pomenuta cena, od 80 dinara, zabeležena je u Čačku i okolini, dok su u drugim krajevima otkupljivači nudili nešto manje iznose.

Računica pokazuje da bi za deset kilograma sakupljenih puževa moglo da se dobije između 500 i 800 dinara. Oni koji bi sakupili dvostruko veću količinu mogli bi da računaju na zaradu od 1.000 do 1.600 dinara.

Naravno, konačan iznos zavisi od otkupne cene, vrste i kvaliteta puževa, ali i količine koju otkupljivač prihvata.

Važno je naglasiti da je reč o cenama iz prolećne sezone, a ne o aktuelnoj ponudi za novembar, kada sakupljanje zaštićenih vrsta u komercijalne svrhe nije dozvoljeno.

Zašto se puževi pojavljuju baš nakon kiše?

Nije slučajno što se puževi najčešće mogu videti upravo kada prestane da pada kiša. Njima odgovara vlažno okruženje, jer im omogućava lakše kretanje, a istovremeno sprečava prekomerni gubitak vode iz tela.

Zbog toga se nakon padavina pojavljuju na livadama, travnjacima, u baštama, voćnjacima i drugim mestima na kojima se vlaga duže zadržava.

Posebno su aktivni u ranim jutarnjim i večernjim satima, kada temperature nisu previsoke i nema jakog sunca.

Ljudi koji se godinama bave njihovim sakupljanjem zato pažljivo prate vremensku prognozu. Obilnije padavine često znače i veći broj puževa na površini, ali to samo po sebi nije dovoljno da bi se započelo sa njihovim prikupljanjem za prodaju.

Postoje stroga pravila: Evo kada smeju da se sakupljaju

Iako se puževi mogu pronaći u prirodi tokom različitih perioda godine, njihovo komercijalno sakupljanje podleže zakonskim ograničenjima.

Prema propisima koji važe u Srbiji, sakupljanje zaštićenih vrsta puževa dozvoljeno je od 1. juna do 1. oktobra, uz odgovarajuće dozvole i poštovanje propisanih uslova.

Za obavljanje ove delatnosti u komercijalne svrhe neophodna je dozvola Ministarstva zaštite životne sredine. Prema konkursu za 2026. godinu, pravo da podnesu zahtev za izdavanje dozvole imaju pravna lica i preduzetnici koji se bave ovom delatnošću.

Postoji i ograničenje koje se odnosi na veličinu puževa. Naime, zabranjeno je sakupljanje i stavljanje u promet jedinki čija je širina kućice manja od tri centimetra.

Zbog svega toga, građani koji razmišljaju o ovom vidu dodatne zarade trebalo bi najpre da provere da li je sezona otvorena, ko ima pravo na sakupljanje i pod kojim uslovima se puževi mogu predavati otkupljivačima.

Srpski puževi završavaju i na evropskim trpezama

Iako mnogima sakupljanje puževa deluje kao neobičan posao, za ovu robu postoji tržište i van Srbije.

Šumski i vinogradarski puževi koji se otkupljuju u našoj zemlji namenjeni su i izvozu. Nakon prikupljanja prolaze kroz odgovarajuću obradu, čišćenje, zamrzavanje ili konzerviranje, u zavisnosti od namene i zahteva kupaca.

Na pojedinim evropskim tržištima puževi imaju posebno mesto u gastronomiji, a jela pripremljena od njih mogu se pronaći na jelovnicima restorana.

Upravo zbog potražnje postoji interesovanje za otkup određenih vrsta, ali se vodi računa o njihovoj veličini, kvalitetu i ispunjenosti propisanih uslova.

Dodatna zarada jeste moguća, ali ne u svako doba godine

Sakupljanje puževa može da predstavlja sezonski izvor dodatnih prihoda, posebno za ljude koji žive u područjima gde ih ima u većem broju i gde postoje organizovana otkupna mesta.

Međutim, zarada nije unapred zagarantovana. Ona zavisi od količine koja može legalno da se prikupi, otkupnih cena i uslova koje postavljaju otkupljivači.

Podaci iz 2026. godine pokazuju da je kilogram na pojedinim mestima dostizao cenu od 80 dinara, što znači da veće količine mogu doneti i nekoliko hiljada dinara prihoda.

Ipak, iako kišno vreme pogoduje pojavljivanju puževa, ono nije jedini uslov za zaradu. Pre nego što se upuste u ovaj posao, zainteresovani moraju da se informišu o važećim propisima, potrebnim dozvolama i dozvoljenom periodu sakupljanja.

(Bizportal)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.