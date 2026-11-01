UKRAJINA DO GRLA U DUGOVIMA: 212 milijardi dolara na teretu Kijeva – otplaćivaće ih sve do 2061. godine

UKUPAN državni dug Ukrajine, uključujući unutrašnje i spoljne obaveze, dostigao je krajem septembra 9.538,35 milijardi grivni, odnosno oko 212,6 milijardi dolara, pokazuju podaci ukrajinskog Ministarstva finansija.

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Od tog iznosa, 9.287,15 milijardi grivni čini direktni državni dug, dok se preostalih 251,2 milijarde odnosi na obaveze za koje je država izdala garancije.

Koliko je ukrajinska zaduženost porasla pokazuje i poređenje sa septembrom 2006. godine, kada je ukupan dug iznosio oko 73,29 milijardi grivni.

Za dve decenije, njegova nominalna vrednost u nacionalnoj valuti uvećana je gotovo 130 puta, prenosi portal "Fajnens".

Ipak, u septembru ove godine zabeleženo je blago smanjenje zaduženosti – ukupan državni i državom garantovani dug bio je za 64,68 milijardi grivni manji nego u avgustu.

Prema projekcijama ukrajinskog Ministarstva finansija, Kijev će od 2026. do 2061. godine morati da isplati gotovo 138,9 milijardi dolara Međunarodnom monetarnom fondu i Svetskoj banci, računajući glavnicu, kamate i ostale troškove servisiranja duga.

Samo do kraja ove godine Ukrajina bi MMF-u trebalo da isplati oko 960 miliona dolara.

Tako će, prema sadašnjim projekcijama, otplata obaveza prema međunarodnim finansijskim institucijama ostati teret ukrajinskih javnih finansija i u narednim decenijama.

(RT Balkan)

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