NOVA UPUTSTVA ZA PLAĆANJE STRUJE: Da li svi moraju da promene račun

DOMAĆINSTVA i mali kupci sa područja Beograda ubuduće račune za električnu energiju plaćaju na novi tekući račun 200-75409-96.

Foto:Facebook/Elektroprivreda Srbije

EPS je na svom Instagram profilu objavio odgovore na najčešća pitanja, uključujući uputstva za plaćanje starih dugovanja, izmenu sačuvanih šablona i trajnih naloga.

Novi broj računa za struju biće naveden na računima za oktobar 2026. godine. Promena se odnosi isključivo na kupce sa područja regionalnog centra Beograd.

Za ostale regionalne centre nema promene

Građani i mali kupci sa područja regionalnih centara Novi Sad, Niš, Kraljevo i Kragujevac nastavljaju da izmiruju obaveze kao i do sada, poručuju iz EPS-a.

Novi tekući račun 200-75409-96 zato ne treba da koriste svi potrošači u Srbiji, već samo oni na koje se promena odnosi.

Stara dugovanja plaćaju se na novi račun

Kupci iz Beograda i ranije neizmirene obaveze treba da uplaćuju na novi broj računa.

Prilikom plaćanja potrebno je da navedu poziv na broj sa računa na kojem je iskazano dugovanje koje izmiruju.

Šta ako ste već uplatili na stari račun

Iz EPS-a poručuju da kupci koji su već platili na prethodni broj računa nemaju razloga za zabrinutost.

- Sve uplate kupaca biće evidentirane u sistemu EPS-a - navodi se u objavi.

Promenite sačuvane šablone za plaćanje

Građani koji koriste mobilno ili elektronsko bankarstvo treba da ažuriraju sačuvani šablon i unesu novi račun 200-75409-96.

EPS podseća i da se poziv na broj menja svakog meseca, jer njegove poslednje četiri cifre označavaju godinu i mesec obračunskog perioda. Zbog toga pre potvrđivanja naloga treba proveriti i taj podatak na računu koji se plaća.

Za trajni nalog obratite se banci

Kupci koji struju plaćaju putem trajnog naloga treba da kontaktiraju svoju banku i zatraže zamenu broja tekućeg računa za buduća plaćanja.

Novi podaci za uplatu biće sastavni deo oktobarskog računa za električnu energiju, navedeno je u objavi EPS-a.

EPS je promenio račun za uplatu električne energije jer je prethodni bio otvoren u Alta banci, kojoj je oduzeta dozvola za rad, pa građani sa područja Beograda ubuduće račune i stara dugovanja treba da plaćaju na novi račun.

(24sedam)

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