Ekonomija

IAKO JE EVROPA ZABRANILA KUPOVINU NAFTNIH DERIVATA IZ RUSIJE: Ruski dizel toči se u EU

В. Н.

01. 11. 2026. u 12:55

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RUSKO dizel-gorivo se ponekad pojavljuje na evropskim tržištima pod različitim oznakama, iako je Evropa zabranila kupovinu naftnih derivata iz Rusije, izjavio je zamenik premijera Rusije Aleksandar Novak.

ИАКО ЈЕ ЕВРОПА ЗАБРАНИЛА КУПОВИНУ НАФТНИХ ДЕРИВАТА ИЗ РУСИЈЕ: Руски дизел точи се у ЕУ

Foto: AP Photo/Kin Cheung

- Takvi slučajevi su mogući, jer, iako je Evropa zabranila kupovinu ruske nafte i naftnih derivata, vidimo da se ruski dizel u Evropi ponekad ipak pojavljuje pod različitim oznakama - rekao je Novak za ruske medije.

Prema njegovim rečima, ukrajinski napadi na ruske rafinerije nafte utiču na cene goriva na svetskom tržištu.

- Nesumnjivo, svaki napad daje dodatni podsticaj disbalansu tržišta. A to, sa svoje strane, utiče i na cene - istakao je Novak.

On je dodao da se zalihe gasa u evropskim podzemnim skladištima nalaze na istorijski niskim nivoima.

- Istorijski gledano, trenutne zalihe gasa u podzemnim skladištima su na najnižem nivou, a to kako će Evropljani prebroditi zimu, to će biti priča za sebe - ocenio je Novak.

Prema podacima od kraja oktobra, nivo popunjenosti podzemnih skladišta gasa u Evropi dostigao je 74,68 odsto. Međutim, to je i dalje najniži nivo za taj datum od početka vođenja evidencije 2011. godine.

Novak je u petak saopštio da je Ukrajina izvela napad na tri ruske rafinerije nafte i jedan gasno-hemijski kompleks. Napadi na ruska energetska postrojenja mogli bi da utiču na snabdevanje svetskog tržišta dizel-gorivom, napomenuo je potpredsednik vlade, prenosi Sputnjik.

(Alo)

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