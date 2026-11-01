IAKO JE EVROPA ZABRANILA KUPOVINU NAFTNIH DERIVATA IZ RUSIJE: Ruski dizel toči se u EU
RUSKO dizel-gorivo se ponekad pojavljuje na evropskim tržištima pod različitim oznakama, iako je Evropa zabranila kupovinu naftnih derivata iz Rusije, izjavio je zamenik premijera Rusije Aleksandar Novak.
- Takvi slučajevi su mogući, jer, iako je Evropa zabranila kupovinu ruske nafte i naftnih derivata, vidimo da se ruski dizel u Evropi ponekad ipak pojavljuje pod različitim oznakama - rekao je Novak za ruske medije.
Prema njegovim rečima, ukrajinski napadi na ruske rafinerije nafte utiču na cene goriva na svetskom tržištu.
- Nesumnjivo, svaki napad daje dodatni podsticaj disbalansu tržišta. A to, sa svoje strane, utiče i na cene - istakao je Novak.
On je dodao da se zalihe gasa u evropskim podzemnim skladištima nalaze na istorijski niskim nivoima.
- Istorijski gledano, trenutne zalihe gasa u podzemnim skladištima su na najnižem nivou, a to kako će Evropljani prebroditi zimu, to će biti priča za sebe - ocenio je Novak.
Prema podacima od kraja oktobra, nivo popunjenosti podzemnih skladišta gasa u Evropi dostigao je 74,68 odsto. Međutim, to je i dalje najniži nivo za taj datum od početka vođenja evidencije 2011. godine.
Novak je u petak saopštio da je Ukrajina izvela napad na tri ruske rafinerije nafte i jedan gasno-hemijski kompleks. Napadi na ruska energetska postrojenja mogli bi da utiču na snabdevanje svetskog tržišta dizel-gorivom, napomenuo je potpredsednik vlade, prenosi Sputnjik.
(Alo)
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