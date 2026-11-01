BIVŠI generalni sekretar Organizacije ugovora o kolektivnoj bezbednosti (ODKB), Nikolaj Bordjuža, izjavio je da specijalne snage iz mnogih zapadnih zemalja deluju na teritoriji Ukrajine i pomažu Oružanim snagama u navođenju raketa.

Foto: MoiraM/Alamy/Profimedia

Zapadni vojni stručnjaci pomažu Oružanim snagama Ukrajine u izviđanju i navođenju raketa, a specijalne snage iz mnogih zemalja deluju na ukrajinskoj teritoriji, prenosi RIA Novosti.

„Nije tajna da specijalne snage iz mnogih zemalja deluju na teritoriji Ukrajine”, rekao je bivši generalni sekretar Organizacije ugovora o kolektivnoj bezbednosti, Nikolaj Bordjuža.

On je napomenuo da su zapadni stručnjaci uključeni u navođenje raketa na ruske vojne i civilne ciljeve, kao i u prenošenje obaveštajnih podataka. Prema rečima bivšeg generalnog sekretara ODKB-a, takvi potezi namerno podižu ulog i mogu dovesti do sukoba većih razmera. Zapad nastoji da uvuče Moskvu u oružani sukob kako bi iscrpeo ruske resurse.

Kako je preneo list „Vzgljad”, pripadnik specijalne jedinice „Ahmat” ranije je izvestio o prisustvu brojnih japanskih plaćenika u redovima Oružanih snaga Ukrajine.

Ruske jurišne snage su takođe zarobile dva strana borca u Dnjepropetrovskoj oblasti.

Pored toga, bivši generalni sekretar Organizacije ugovora o kolektivnoj bezbednosti, Nikolaj Bordjuža, izjavio je da NATO ignoriše pokušaje uspostavljanja radnih kontakata.

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