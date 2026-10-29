ZA STAN U BEOGRADU, ČAK TRI U KIKINDI: U kojim gradovima u našoj zemlji se nude najpovoljnije nekretnine za stanovanje:
ZA jedan beogradski stan - tri u Kikindi! Dok je kvadrat u prestonice prosečno 3.219 evra, u banatskom gradu za istu površinu treba izdvojiti tri puta manje novca jer je tu kvadrat u proseku - 957 evra. Prema najnovijim podacima Republičkog geodetskog zavoda (RGZ), povoljnije cene beleže i Prokuplje, Vranje, Novi Pazar i Pirot, gde se kvadratni metar nudi za oko 1.000 evra.
Prema podacima RGZ, prosečna cena stana u prvom polugodištu 2026. u Srbiji iznosila je 100.157 evra, što predstavlja povećanje od 15,81 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Prosečna cena stambenog kvadrata u prvih šest meseci ove godine iznosila je 1.918 evra.
Čačak blizu vrhu
POJEDINI luksuzni kvadrati u samom centru Čačka dostižu pojedine delove Beograda. Prosečna oglašena cena starogradnje u ovom gradu kreće se od 1.600 do 1.750 evra po kvadratu, dok se stanovi u novogradnji prodaju po ceni od 1.700 do 1.780 evra. Međutim, za ekskluzivne stanove u strogom centru grada vlasnici traže i od 2.600 do 2.770 evra po kvadratnom metru.
Najmanje novca potrebno je dati za kupovinu nekretnine u Kikindi. Statistika RGZ pokazuje da kvadrat u proseku košta 957 evra. Međutim, cena umnogome zavisi od lokacije, površine stana, sprata, stanja zgrade, da li je nekretnini potrebno dodatno ulaganje u vidu renoviranja ili se kupuje opremljen stan. Zato su i u Kikindi razlike značajne. Primera radi, na jednom od sajtova za oglašavanje nekretnina moguće je pronaći stan od 67 kvadrata za 52.000 evra, što je oko 776 evra po kvadratu. S druge strane, nekretnina od 33 kvadrata nudi se za 41.000 evra, odnosno po ceni od 1.242 evra po kvadratnom metru.
- Na nivou naše zemlje, prosečna cena postojećih stanova iznosila je 94.433 evra, što je za 15,36 odsto više u odnosu na isti period prethodne godine - navodi se u izveštaju RGZ. - Kada je reč o novoizgrađenim stanovima, prosečna cena iznosila je 105.702 evra, što je povećanje od 15,14 procenata u odnosu na lane.
Podaci RGZ pokazuju da dominira kupovina od investitora. Tako je u prvom polugodištu 2026. godine u Novom Pazaru čak 72 odsto stanova kupljeno direktno od investitora. Slično je i u Prokuplju, Loznicu, Užicu i Pančevu.
- Navedeni podaci ukazuju na to da je u ovim gradovima učešće prometa novoizgrađenih stanova bilo veće od učešća prometa postojećih stanova u prvoj polovini godine - objašnjeno je u statističkom izveštaju.
Kada je reč o najskupljim lokacijama, Beograd je i dalje na vrhu liste. Prosečna cena kvadrata u užem urbanom području prestonice porasla je za 13,94 odsto u odnosu na isti period prethodne godine i dostigla 3.219 evra. Na Savskom vencu kvadrat je u proseku koštao 4.210 evra, dok je Rakovica bila znatno pristupačnija, sa prosečnom cenom od 2.600 evra. Odmah iza Beograda nalazi se Novi Sad, gde je kvadrat u proseku stajao 2.359 evra, a slede Niš sa 1.756 evra i Užice sa 1.634 evra po kvadratnom metru.
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