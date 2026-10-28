Ekonomija

UPOZORENJE IZ BRISELA: Bez nafte nema odbrane Evrope

В. Н.

28. 10. 2026. u 16:02

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NAFTNI derivati neophodni su za izvođenje svih vrsta borbenih dejstava i obezbeđivanje odbrane Evrope, a nestašica goriva mogla bi da ugrozi borbenu gotovost evropskih oružanih snaga, izjavio je evropski komesar za odbranu Andrijus Kubilijus na konferenciji za novinare u Briselu.

УПОЗОРЕЊЕ ИЗ БРИСЕЛА: Без нафте нема одбране Европе

Foto: AI generated

- Snabdevanje gorivom predstavlja ključni element vojne logistike. Kako ističu stručnjaci NATO-a, bez tradicionalnih vrsta goriva trenutno nije moguće obezbediti odbranu Evrope - rekao je Kubilijus, nakon konsultacija Evropske komisije sa predstavnicima evropskih rafinerija nafte.

On je naglasio da bi u slučaju vojne krize potrebe za gorivom višestruko porasle, upozorivši da evropska energetska kriza preti da „podrije borbenu sposobnost“ armija Evropske unije i NATO-a.

Kubilijus je takođe pozvao na proširenje infrastrukture za transport goriva u slučaju izbijanja vojne krize na istočnom krilu NATO-a, što podrazumeva i nastavak širenja mreže naftovoda u zemljama Evropske unije.

Evropski komesar za energetiku Dan Jergensen, sa svoje strane, pozvao je na zaustavljanje negativnog trenda zbog kojeg su zemlje EU u poslednjih 20 godina izgubile četvrtinu svojih rafinerija nafte.

On je predložio i da se postojeće rafinerije preurede u postrojenja za proizvodnju biogoriva.

Odgovarajući na pitanja novinara, Kubilijus i Jergensen potvrdili su da Evropska komisija ostaje pri dugoročnom cilju potpunog odustajanja od goriva na bazi ugljenika do 2050. godine.

Ipak, istakli su da su Evropi i njenim oružanim snagama u ovom trenutku hitno potrebni privremeno povećanje proizvodnje tradicionalnih goriva i stabilnije snabdevanje energentima.

(Sputnjik)

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