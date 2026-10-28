OTARASITE SE OPASNE ŠTETOČINE U KOŠNICAMA: Kako da pobedite pčelinju vaš?

PČELE su vredna bića koja obavljaju svoje dužnosti, zavisno od starosti, sve do smrti i po pravilu umiru van košnice u prirodi. Često su na meti raznih parazita koji više ili manje mogu da nanesu ozbiljnu štetu kako samim pčelama, tako i društvu u celini.

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Za razliku od vrlo opasne akaroze ili varoe koji se hrane hemolimfom pčela postoje i paraziti koji su više nepoželjni gosti kao što je pčelinja vaš.

One otimaju hranu sa usnog aparata radilica i matica, ređe trutova, pa se najčešće nalazi između glave i grudi odraslih pčela. Pčelinja vaš se veoma brzo kreće i često prelazi sa jedne na drugu pčelu.

Kako izgleda?

Pčelinja vaš (lat. Braula coeca) pripada grupi Diptera i ne predstavlja pravog parazita već za sopstvenu ishranu koristi hranu pčela. Odrasla ženka braule duga je 1,5 i široka 0,7 milimetara, ima zaobljeno telo crveno-mrke boje i tri para nogu.

Grudi i abdomen nisu jasno odvojeni, a telo je pokriveno sitnim dlačicama koje podsećaju na svilu. Glava je trouglastog oblika i na njoj se nalaze redukovane očne mrlje, mada nije slepa i dobro se snalazi u tamnoj košnici. Usni aparat je specijalizovan za sisanje, dok zadnji deo tela liči na češalj i pomaže joj da se fiksira za pčelu.

Pošto pripada klasi insekata, pčelinja vaš podleže potpunoj metamorfozi. Parenje mužjaka i ženke odigrava se u svim delovima košnice, posebno na ramovima ili na grudima samih pčela i može da traje od nekoliko minuta do sat vremena.

Reprodukcija braule započinje u proleće i traje do jeseni, a najčešće i prezimi u košnici. Ženka polaže jaja u unutrašnju stranu voštanih poklopaca sa medom i to pre njihovog zatvaranja. Iz jaja elipsastog oblika izlaze larve prozračnog izgleda koje intenzivno buše tunele u zidovima ćelija. Tuneli su razgranati i brojni, u njima se larva pomera napred-nazad i hrani se medom, voskom i polenom.

U tunelima se larva preobražava u lutku. Ukoliko tokom bušenja tunela larve braule naiđu na ćelije sa larvama pčela, izbuše ih što dovodi do potpunog uništenja legla. Osim toga, ove štetočine utiču na gubitak kvaliteta meda jer dolazi do apsorpcije vodene pare, pa med postaje redak i tečan, te ističe iz samog saća.

Iako ne spadaju u klasične parazite, odrasle pčelinje vaši mogu da nanesu ozbiljne probleme. Najviše ih ima na samoj matici jer se one najintenizivnije hrane, pa od njih faktički otimaju hranu.

Braule hranu uzimaju sa jezika pčela tako što svoje pipke uvlači između donje vilice pčele koju određenim pokretima pipaka zaustavlja da povuče jezik u usta. Na taj način uzimaju hranu i sekrete od pčele. Ukoliko se nakoti na matici to umanjuje njenu mogućnost za polaganje jaja i sama zajednica slabi. Nekada zaraženost može da bude tolika da matica čak i ugine.

Pri postavljanju dijagnoze treba obratiti pažnju na građu tela parazita i koliko ima nogu, jer braula ima šest a varoa čak osam nogu.

Kako se otarasiti ovih štetočina?

Rasprostranjenost braula je veoma široka, detektovane su na svim kontinentima i veoma se brzo šire između pčelinjih zajednica i samih pčelinjaka. Prenošenje se vrši preko zaraženih pčela, dok se larve mogu preneti preko ramova sa saćem u kome buše tunele. U širenju brauloze veliku ulogu imaju i pčelari koji ove parazite prenose preko meda, voska, pčelarskog alata, čak i preko svoje odeće.

Utvrđivanje stepena zaraženosti pčelinjih društava vrši se kontrolnim tretiranjima uz pomoć duvanskog dima. Na pod košnice se stavi beli papir premazan sa uljem. Nakon ubacivanje mlazeva dima, papir se izvlači i vaši se broje. Ako se prilikom tretiranja utvrdi da u društvu ima pet pčelinjih vaši na 100 pčela radilica, smatra se da je zaraženost slaba, do 15 srednja, a preko 15 jaka.

Suzbijanje pčelinjih vaši vrši se uz pomoću letvica natopljenih sa 80 mg fluvalinata. Pored hemijskih preparata danas se sve više koristi ulje timola, a može da posluži i obično jestivo ulje kojim se premazuje beli papir i stavlja na pod košnice pre dimljenja. Kako savetuju iskusni pčelari dimljenje se vrši pre početka glavne paše i u jesen, najbolje je predveče kada su sve pčele u košnici a spoljna temperatura minimum 10 stepeni. Posle ubacivanja dima leta košnice se zatvore najmanje deset do 15 minuta.

Zatim se leta otvaraju i izvlači papir sa pčelinjim vašima koje su se zalepile za ulje i spaljuje. Dimljenje bi trebalo sprovesti najmanje tri puta u roku od deset dana jer dim ne uništava jaja i larve vaši, pa treba sačekati da se larve razviju u odraslu jedinku. Pored ovih postoji i mehanički metod skidanja odraslih braula sa matice uz pomoć drvenog štapića koji je premazan medom.

(Agrobiznis magazin)