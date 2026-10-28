USMRĆENO OKO 40.000 ĆURANA: Evo zašto se Danska odlučila na ovaj poduhvat
U DANSKOJ je potvrđena prva pojava visokopatogene influence ptica u novoj sezoni, a zbog suzbijanja širenja virusa na farmi ćurana u Bøgelundeu, na jugoistoku zemlje, je usmrćeno oko 40.000 životinja, piše Nieuweoogst.
Zaraza je potvrđena u petak, 23. oktobra, nakon laboratorijskih analiza koje je sproveo danski Državni institut za serum, a u subotu su usmrćene životinje kako bi se sprečilo dalje širenje virusa. Oko zaraženog gazdinstva, koje se nalazi na području opštine Slagelse, uspostavljene su zaštitna zona u radijusu od tri kilometra i zona nadzora u radijusu od deset kilometara.
Unutar tih područja na snazi su dodatne mere za uzgajivače živine. Premeštanje živih ptica, jaja i proizvoda od živine nije dozvoljeno bez odobrenja nadležnih tela. Takođe su zabranjene pijace, izložbe i takmičenja na kojima učestvuju ptice i živina.
Reč je o prvoj pojavi ptičjeg gripa u danskom uzgoju živine od aprila, kada je na gazdinstvu u Stuberupu usmrćeno 700 fazana. Bila je to 31. pojava zaraze u Danskoj od oktobra 2025. godine. Tokom sezone ptičjeg gripa 2025./2026. u Danskoj je zbog ove bolesti usmrćeno više od 600.000 gajenih životinja.
Prema danskim nadležnim telima za hranu i veterinarstvo, nova pojava zaraze nije neočekivana. Jesenja migracija divljih ptica u punom je jeku, a poslednjih nedelja visokopatogena influenca potvrđena je kod nekoliko divljih ptica u Danskoj.
Zbog toga su uzgajivači pozivani na dosledni sprovođenje biosigurnosnih mera i sprečavanje kontakta domaće živine sa divljim pticama.
(Agroklub)
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