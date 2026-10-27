AFERA MINISTRA U BiH: Podignuta optužnica protiv Rame Isaka zbog ugrožavanja bezbednosti
TUŽILAŠTVO Zeničko-dobojskog kantona podiglo je optužnicu protiv ministra unutrašnjih poslova FBiH Rame Isaka zbog sumnje na ugrožavanje bezbednosti.
Optužnica protiv Isaka podignuta je 15. oktobra i upućena je Opštinskom sudu u Žepču, a Tužilaštvo do danas nije primilo rešenje da li je potvrđena ili odbijena, prenose federalni mediji.
Uprava policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona ranije je podnela krivičnu prijavu protiv Isaka zbog sumnje na nasilničko ponašanje prema jednoj osobi.
Iako su, prema navodima iz objavljenih izveštaja, postojali snimci nadzornih kamera, krivična prijava tada je odbačena, nakon čega je policija podnela prekršajnu prijavu.
Sada je kantonalno Tužilaštvo podiglo optužnicu za ugrožavanje bezbednosti, ali konačnu odluku o njenom potvrđivanju treba doneti sud u Žepču.
Isak je prethodne sedmice u predmetu "Munjić i drugi" ispitan zajedno sa premijerom FBiH Nerminom Nikšićem u Posebnom odeljenju Federalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala.
(SRNA)
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