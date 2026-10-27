Region

AFERA MINISTRA U BiH: Podignuta optužnica protiv Rame Isaka zbog ugrožavanja bezbednosti

Novosti online

27. 10. 2026. u 15:45

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

TUŽILAŠTVO Zeničko-dobojskog kantona podiglo je optužnicu protiv ministra unutrašnjih poslova FBiH Rame Isaka zbog sumnje na ugrožavanje bezbednosti.

АФЕРА МИНИСТРА У БиХ: Подигнута оптужница против Раме Исака због угрожавања безбедности

Foto: Printskrin

Optužnica protiv Isaka podignuta je 15. oktobra i upućena je Opštinskom sudu u Žepču, a Tužilaštvo do danas nije primilo rešenje da li je potvrđena ili odbijena, prenose federalni mediji.

Uprava policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona ranije je podnela krivičnu prijavu protiv Isaka zbog sumnje na nasilničko ponašanje prema jednoj osobi.

Iako su, prema navodima iz objavljenih izveštaja, postojali snimci nadzornih kamera, krivična prijava tada je odbačena, nakon čega je policija podnela prekršajnu prijavu.

Sada je kantonalno Tužilaštvo podiglo optužnicu za ugrožavanje bezbednosti, ali konačnu odluku o njenom potvrđivanju treba doneti sud u Žepču.

Isak je prethodne sedmice u predmetu "Munjić i drugi" ispitan zajedno sa premijerom FBiH Nerminom Nikšićem u Posebnom odeljenju Federalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala.

(SRNA)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MUŽ MI NIKAD NIJE REKAO DA SAM LEPA: Vera Matović progovorila o braku, pa priznala - Nikada se ne bih razvela

"MUŽ MI NIKAD NIJE REKAO DA SAM LEPA": Vera Matović progovorila o braku, pa priznala - "Nikada se ne bih razvela"