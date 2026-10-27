Ekonomija

PUTIN POSLAO JASNU PORUKU: Sport, umetnost i energetika da ujedinjuju narode, a ne da ih dele

Novosti online

27. 10. 2026. u 15:39

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SPORT, umetnost i energetika treba da ujedinjuju narode, a ne da ih dele, naglasio je ruski lider Vladimir Putin.

ПУТИН ПОСЛАО ЈАСНУ ПОРУКУ: Спорт, уметност и енергетика да уједињују народе, а не да их деле

Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

On je to rekao na plenarnoj sednici osmog samita šefova država i vlada Foruma zemalja izvoznica gasa u Moskvi.

„Sport, kao i umetnost i energetska saradnja, jesu... nešto što bi trebalo da ujedini narode, a ne da ih deli“, primetio je ruski lider.

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