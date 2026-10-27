BRZI VOZ BEOGRAD-BUDIMPEŠTA-BEČ BIĆE PUŠTEN U SAOBRAĆAJ 13. DECEMBRA: Poznato kolika bi mogla biti cena karti
OD 13. decembra pušta se u saobraćaj brzi voz od Beograda do Budimpešte i Beča.
- Mogu da potvrdim da će početi 13. decembra što se i poklapa sa novim redom vožnje koji će važiti za sledeću godine. Što se tiče kompanije Srbije voz, mi smo odavno spremni za taj trenutak, ali kolege iz Mađarske su insistirale da se obavi dodatno testiranje na njihovoj deonici pruge - rekao je Ljubiša Pejičić, v.d. direktor preduzeća Srbijavoz.
Pejičić je istakao da postoje razlike između naše i mađarske pruge.
- Postoji razlika između naše i mađarske pruge. Naša pruga je denivelisana, ni u jednom trenutku se ne susreće sa drumskim saobraćajem, dok u Mađarskoj postoji preko 90 pružnih prelaza. Tako da su oni želeli da taj sistem još jednom testiraju i sada su testiranja gotova, pokazali su dobre rezultate - rekao je Pejičić.
Karte nisu još u prodaji, a Pejičić je naveo da očekuje da se i to uskoro desi, prenosi 24sedam.
- Cena se formira u dogovoru sa mađarskom železnicom, kada je u pitanju Beč tu učestvuje i austrijska železnica. Videli smo da se u javnosti pojavila informacija za 43 evra do Beča, ovde će cena biti oko 35 evra do Budimpešte, još uvek je u to fazi dogovaranja - rekao je Pejičić.
Pejičić je naveo da će biti osam polazaka, dok je dva polaska za Beč i ostalih šest za Budimpeštu.
- Naših pet vozova Srbijavoz i kineski SRC vozovi do Budimpešte, a kolege iz Mađarske će voziti do Beča. Nema prelaska u druge vozove, mađarske garniture voze iz Beograda do Beča - objasnio je Pejičić.
(Biznis.rs)
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