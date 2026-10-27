PRIČALI SAT I PO VREMENA: Otkriveni detalji razgovora Putina sa Stubom i Stereom
PREMIJER Norveške Jonas Gar Stere ocenio je razgovor sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i predsednikom Finske Aleksandrom Stubom kao profesionalan i sadržajan, istaknuvši da je razgovor trajao sat i po, prenosi TASS.
- Razgovor je trajao 90 minuta. Bio je sadržajan i konkretan. Bio je profesionalan - rekao je Stere za norvešku televiziju NRK, priznavši da između stavova strana postoje velika neslaganja.
Stere i Stub su prethodno telefonom razgovarali sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom. Kako je saopštila pres-služba Kremlja, lideri tri zemlje dogovorili su se da i ubuduće održavaju neposredne telefonske kontakte.
(RT Balkan)
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