Svet

PRIČALI SAT I PO VREMENA: Otkriveni detalji razgovora Putina sa Stubom i Stereom

В.Н.

27. 10. 2026. u 14:18

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PREMIJER Norveške Jonas Gar Stere ocenio je razgovor sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i predsednikom Finske Aleksandrom Stubom kao profesionalan i sadržajan, istaknuvši da je razgovor trajao sat i po, prenosi TASS.

ПРИЧАЛИ САТ И ПО ВРЕМЕНА: Откривени детаљи разговора Путина са Стубом и Стереом

Foto: Profimedia/ Alexander Kazakov / Zuma Press

- Razgovor je trajao 90 minuta. Bio je sadržajan i konkretan. Bio je profesionalan - rekao je Stere za norvešku televiziju NRK, priznavši da između stavova strana postoje velika neslaganja.

Stere i Stub su prethodno telefonom razgovarali sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom. Kako je saopštila pres-služba Kremlja, lideri tri zemlje dogovorili su se da i ubuduće održavaju neposredne telefonske kontakte.

(RT Balkan)

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