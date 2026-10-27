Politika

REZULTATI IZBORA SA KOSOVA I METOHIJE I DIJASPORE: Vučić ubedljivo pobedio u južnoj srpskoj pokrajini

Новости онлине

27. 10. 2026. u 16:07

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

REPUBLIČKA izborna komisija obrađuje glasove sa biračkih mesta, a prvi rezultati izbora stižu iz inostranstva i sa Kosova i Metohije.

РЕЗУЛТАТИ ИЗБОРА СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ И ДИЈАСПОРЕ: Вучић убедљиво победио у јужној српској покрајини

TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/ATA/ Dusan Milenkovic

Pristigli su i prvi rezultati izbora u inostranstvu i sa Kosova i Metohije.

Rezultati izbora u inostranstvu

Što se tiče rezultata glasača u inostranstvu, obrađeno je 37 od 93 biračka mesta koliko postoji širom sveta. Prema postojećim informacijama, rezultati izbora su sledeći:

  • Aleksandar Vučić "Ujedinjena Srbija" - 29,19 odsto (9.779 glasova)
  • Ivica Dačić - Faktor stabilnosti - 0,553 (92.532 glasa)
  • Studentska lista "Studenti pobeđuju" - 67,93 odsto (22.757 glasova)
  • Rasim Ljajić - Ljudski (SDP-CDP) - 0,07 odsto (24 glasa)
  • Savez vojvođanskih Mađara - dr Balint Pastor - 0,01 odsto (5 glasova)
  • Usame Zukurlić (SPP) "Pokret za ujedinjenje" - 0,57 odsto (191 glas)
  • Autentična desnica - Miloš Jovanović - 0,69 odsto (231 glas)
  • Evropska Srbija - Marinika Tepić - Zdravko Ponoš - 0,33 (110 glasova)
  • SDA Sandžaka "Čuvari Sandžaka" - 0,02 odsto (8 glasova)
  • Ruska stranka Slobodan Nikolić - 0,06 odsto (19 glasova)
  • Bogoljub Karić "Pokret snaga Srbije" - BK - 0.08 odsto (8 glasova)
  • Liberalno zelena stranka "Za slobodnu i čistiju Srbiju" - 0,01 odsto (4 glasa)
  • Biram pravdu, biram budućnost - 0 odsto (1 glas)
  • Stranka rusko srpskog jedinstva - Rusi i Srbi braća zauvek - 0,03 odsto (11 glasova)
  • Grupa građana "Ćale, ovo je za tebe", Petar Đurić premijer - 0,01 odsto (4 glasa)
  • Vladimir Gajić - Alternativa za Srbiju - 0,03 odsto (9 glasova)
  • Albanska koalicija - Koalicioni Shqiptar - 0,01 odsto (3 glasa)
  • Majka Srbija - Gruda - 0,02 odsto (6 glasova)

Napomena: Broj konačnih glasova biće izmenjen nakon što RIK obradi sva glasačka mesta.

Kosovo i Metohija - rezultati izbora

Kada je reč o glasovima sa Kosova i Metohije, obrađena su sva biračka mesta, tačnije njih 60 , a od 100.465 upisanih birača, glasalo je 35.654.

  • Aleksandar Vučić "Ujedinjena Srbija" - 71,93 odsto (25.660 glasova)
  • Ivica Dačić - Faktor stabilnosti - 3,28 odsto (1.170 glasova)
  • Studentska lista "Studenti pobeđuju" - 20,62 odsto (7.353 glasova)
  • Rasim Ljajić - Ljudski (SDP-CDP) - 0,04 odsto (13 odsto)
  • Savez vojvođanskih Mađara - dr Balint Pastor - 0,01 odsto (2 glasa)
  • Usame Zukurlić (SPP) "Pokret za ujedinjenje" - 0,03 odsto (10 glasova)
  • Autentična desnica - Miloš Jovanović - 1,01 odsto (360 glasova)
  • Evropska Srbija - Marinika Tepić - Zdravko Ponoš - 0,04 odsto (14 glasova)
  • SDA Sandžaka "Čuvari Sandžaka" - 0,03 odsto (14 glasova)
  • Ruska stranka Slobodan Nikolić - 0,1 odsto (34 glasa)
  • Bogoljub Karić "Pokret snaga Srbije" - BK - 0,28 odsto (101 glas)
  • Liberalno zelena stranka "Za slobodnu i čistiju Srbiju" - 0,02 odsto (6 glasova)
  • Biram pravdu, biram budućnost - 0,01 odsto (5 glasova)
  • Stranka rusko srpskog jedinstva - Rusi i Srbi braća zauvek - 0,06 odsto (23 glasa)
  • Grupa građana "Ćale, ovo je za tebe", Petar Đurić premijer - 0,02 odsto (8 glasova)
  • Vladimir Gajić - Alternativa za Srbiju - 0,03 odsto (10 glasova)
  • Albanska koalicija - Koalicioni Shqiptar - 0,01 odsto (3 glasa)
  • Majka Srbija - Gruda - 0,02 odsto (7 glasova)

Napomena: Broj konačnih glasova biće izmenjen nakon što RIK obradi sva glasačka mesta.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠTA ZNAČI AKO STE SANJALI SVETU PETKU? Javlja se u snu iz dva razloga - ima važnu poruku za vas

ŠTA ZNAČI AKO STE SANjALI SVETU PETKU? Javlja se u snu iz dva razloga - ima važnu poruku za vas