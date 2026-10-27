REZULTATI IZBORA SA KOSOVA I METOHIJE I DIJASPORE: Vučić ubedljivo pobedio u južnoj srpskoj pokrajini

REPUBLIČKA izborna komisija obrađuje glasove sa biračkih mesta, a prvi rezultati izbora stižu iz inostranstva i sa Kosova i Metohije.

TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/ATA/ Dusan Milenkovic

Pristigli su i prvi rezultati izbora u inostranstvu i sa Kosova i Metohije.

Rezultati izbora u inostranstvu

Što se tiče rezultata glasača u inostranstvu, obrađeno je 37 od 93 biračka mesta koliko postoji širom sveta. Prema postojećim informacijama, rezultati izbora su sledeći:

Aleksandar Vučić "Ujedinjena Srbija" - 29,19 odsto (9.779 glasova)

Ivica Dačić - Faktor stabilnosti - 0,553 (92.532 glasa)

Studentska lista "Studenti pobeđuju" - 67,93 odsto (22.757 glasova)

Rasim Ljajić - Ljudski (SDP-CDP) - 0,07 odsto (24 glasa)

Savez vojvođanskih Mađara - dr Balint Pastor - 0,01 odsto (5 glasova)

Usame Zukurlić (SPP) "Pokret za ujedinjenje" - 0,57 odsto (191 glas)

Autentična desnica - Miloš Jovanović - 0,69 odsto (231 glas)

Evropska Srbija - Marinika Tepić - Zdravko Ponoš - 0,33 (110 glasova)

SDA Sandžaka "Čuvari Sandžaka" - 0,02 odsto (8 glasova)

Ruska stranka Slobodan Nikolić - 0,06 odsto (19 glasova)

Bogoljub Karić "Pokret snaga Srbije" - BK - 0.08 odsto (8 glasova)

Liberalno zelena stranka "Za slobodnu i čistiju Srbiju" - 0,01 odsto (4 glasa)

Biram pravdu, biram budućnost - 0 odsto (1 glas)

Stranka rusko srpskog jedinstva - Rusi i Srbi braća zauvek - 0,03 odsto (11 glasova)

Grupa građana "Ćale, ovo je za tebe", Petar Đurić premijer - 0,01 odsto (4 glasa)

Vladimir Gajić - Alternativa za Srbiju - 0,03 odsto (9 glasova)

Albanska koalicija - Koalicioni Shqiptar - 0,01 odsto (3 glasa)

Majka Srbija - Gruda - 0,02 odsto (6 glasova)

Napomena: Broj konačnih glasova biće izmenjen nakon što RIK obradi sva glasačka mesta.

Kosovo i Metohija - rezultati izbora

Kada je reč o glasovima sa Kosova i Metohije, obrađena su sva biračka mesta, tačnije njih 60 , a od 100.465 upisanih birača, glasalo je 35.654.

Aleksandar Vučić "Ujedinjena Srbija" - 71,93 odsto (25.660 glasova)

Ivica Dačić - Faktor stabilnosti - 3,28 odsto (1.170 glasova)

Studentska lista "Studenti pobeđuju" - 20,62 odsto (7.353 glasova)

Rasim Ljajić - Ljudski (SDP-CDP) - 0,04 odsto (13 odsto)

Savez vojvođanskih Mađara - dr Balint Pastor - 0,01 odsto (2 glasa)

Usame Zukurlić (SPP) "Pokret za ujedinjenje" - 0,03 odsto (10 glasova)

Autentična desnica - Miloš Jovanović - 1,01 odsto (360 glasova)

Evropska Srbija - Marinika Tepić - Zdravko Ponoš - 0,04 odsto (14 glasova)

SDA Sandžaka "Čuvari Sandžaka" - 0,03 odsto (14 glasova)

Ruska stranka Slobodan Nikolić - 0,1 odsto (34 glasa)

Bogoljub Karić "Pokret snaga Srbije" - BK - 0,28 odsto (101 glas)

Liberalno zelena stranka "Za slobodnu i čistiju Srbiju" - 0,02 odsto (6 glasova)

Biram pravdu, biram budućnost - 0,01 odsto (5 glasova)

Stranka rusko srpskog jedinstva - Rusi i Srbi braća zauvek - 0,06 odsto (23 glasa)

Grupa građana "Ćale, ovo je za tebe", Petar Đurić premijer - 0,02 odsto (8 glasova)

Vladimir Gajić - Alternativa za Srbiju - 0,03 odsto (10 glasova)

Albanska koalicija - Koalicioni Shqiptar - 0,01 odsto (3 glasa)

Majka Srbija - Gruda - 0,02 odsto (7 glasova)

Napomena: Broj konačnih glasova biće izmenjen nakon što RIK obradi sva glasačka mesta.