REZULTATI IZBORA SA KOSOVA I METOHIJE I DIJASPORE: Vučić ubedljivo pobedio u južnoj srpskoj pokrajini
REPUBLIČKA izborna komisija obrađuje glasove sa biračkih mesta, a prvi rezultati izbora stižu iz inostranstva i sa Kosova i Metohije.
Pristigli su i prvi rezultati izbora u inostranstvu i sa Kosova i Metohije.
Rezultati izbora u inostranstvu
Što se tiče rezultata glasača u inostranstvu, obrađeno je 37 od 93 biračka mesta koliko postoji širom sveta. Prema postojećim informacijama, rezultati izbora su sledeći:
- Aleksandar Vučić "Ujedinjena Srbija" - 29,19 odsto (9.779 glasova)
- Ivica Dačić - Faktor stabilnosti - 0,553 (92.532 glasa)
- Studentska lista "Studenti pobeđuju" - 67,93 odsto (22.757 glasova)
- Rasim Ljajić - Ljudski (SDP-CDP) - 0,07 odsto (24 glasa)
- Savez vojvođanskih Mađara - dr Balint Pastor - 0,01 odsto (5 glasova)
- Usame Zukurlić (SPP) "Pokret za ujedinjenje" - 0,57 odsto (191 glas)
- Autentična desnica - Miloš Jovanović - 0,69 odsto (231 glas)
- Evropska Srbija - Marinika Tepić - Zdravko Ponoš - 0,33 (110 glasova)
- SDA Sandžaka "Čuvari Sandžaka" - 0,02 odsto (8 glasova)
- Ruska stranka Slobodan Nikolić - 0,06 odsto (19 glasova)
- Bogoljub Karić "Pokret snaga Srbije" - BK - 0.08 odsto (8 glasova)
- Liberalno zelena stranka "Za slobodnu i čistiju Srbiju" - 0,01 odsto (4 glasa)
- Biram pravdu, biram budućnost - 0 odsto (1 glas)
- Stranka rusko srpskog jedinstva - Rusi i Srbi braća zauvek - 0,03 odsto (11 glasova)
- Grupa građana "Ćale, ovo je za tebe", Petar Đurić premijer - 0,01 odsto (4 glasa)
- Vladimir Gajić - Alternativa za Srbiju - 0,03 odsto (9 glasova)
- Albanska koalicija - Koalicioni Shqiptar - 0,01 odsto (3 glasa)
- Majka Srbija - Gruda - 0,02 odsto (6 glasova)
Napomena: Broj konačnih glasova biće izmenjen nakon što RIK obradi sva glasačka mesta.
Kosovo i Metohija - rezultati izbora
Kada je reč o glasovima sa Kosova i Metohije, obrađena su sva biračka mesta, tačnije njih 60 , a od 100.465 upisanih birača, glasalo je 35.654.
- Aleksandar Vučić "Ujedinjena Srbija" - 71,93 odsto (25.660 glasova)
- Ivica Dačić - Faktor stabilnosti - 3,28 odsto (1.170 glasova)
- Studentska lista "Studenti pobeđuju" - 20,62 odsto (7.353 glasova)
- Rasim Ljajić - Ljudski (SDP-CDP) - 0,04 odsto (13 odsto)
- Savez vojvođanskih Mađara - dr Balint Pastor - 0,01 odsto (2 glasa)
- Usame Zukurlić (SPP) "Pokret za ujedinjenje" - 0,03 odsto (10 glasova)
- Autentična desnica - Miloš Jovanović - 1,01 odsto (360 glasova)
- Evropska Srbija - Marinika Tepić - Zdravko Ponoš - 0,04 odsto (14 glasova)
- SDA Sandžaka "Čuvari Sandžaka" - 0,03 odsto (14 glasova)
- Ruska stranka Slobodan Nikolić - 0,1 odsto (34 glasa)
- Bogoljub Karić "Pokret snaga Srbije" - BK - 0,28 odsto (101 glas)
- Liberalno zelena stranka "Za slobodnu i čistiju Srbiju" - 0,02 odsto (6 glasova)
- Biram pravdu, biram budućnost - 0,01 odsto (5 glasova)
- Stranka rusko srpskog jedinstva - Rusi i Srbi braća zauvek - 0,06 odsto (23 glasa)
- Grupa građana "Ćale, ovo je za tebe", Petar Đurić premijer - 0,02 odsto (8 glasova)
- Vladimir Gajić - Alternativa za Srbiju - 0,03 odsto (10 glasova)
- Albanska koalicija - Koalicioni Shqiptar - 0,01 odsto (3 glasa)
- Majka Srbija - Gruda - 0,02 odsto (7 glasova)
Napomena: Broj konačnih glasova biće izmenjen nakon što RIK obradi sva glasačka mesta.
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