BORKO STEFANOVIĆ OTIŠAO OD ĐILASA: Napustio stranku Slobode i pravde

BORKO Stefanović je rekao za Insajder da od danas nije više član Stranke Slboode i pravde i da je podneo ostavku na sve funkcije u stranci.

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Stefanović je rekao da je podneo ostavku zbog "poznatih štetnih, katastrofalnih odluka dela rukovodstva stranke" kojima, kako je rekao, nisu uspeli da oštete veličanstvenu i sjajnu pobedu Studentskog pokreta nad Aleksandrom Vučićem, što je po njemu, najvažnija stvar, piše Insajder.

- Ali su izložili riziku i sramoti dokazane ljude, velike borce u stranci širom Srbije, koji su svoje poštenje, svoje časno ime i svoje biografije uložili u zajedničku pobedu i zajedničku borbu - rekao je Stefanović gostujući u emisiji "3D - Nova dimenzija dana".

Dodao je i da je ostavku podneo i zbog nedostatka odgovornosti u vrhu stranke zbog rezultata "koji je zaista poražavajući i mizeran".

Stefanović je naveo da postoje mnogi časni primeri koji su se povukli sa liste zajedno sa njim i pre njega, i ljudi koji su se već iščlanili iz SSP-a.

- To su sjajni, izuzetni ljudi, dokazani borci, ljudi sa jasnom političkom vizijom i programom, i važno je da u ovom trenutku sve te ljude okupimo, da ti ljudi budu deo ove jedinstvene reke promena koje je studentska sjajna pobeda donela u Srbiju - da se sačuva jedna jasna politika promena, politika budućnosti - rekao je.

Govoreći o političkoj situaciji, rekao je da se ovo sada može nazvati jedno nužno čistilište, gde neće postojati stranke u klasičnom obliku kakav je bio do sada.

- Prosto, važno je da se ljudi koji imaju dobru politiku, imaju ideje, imaju želju za promenama, i koji su dokazani borci i časni ljudi, a mnogo ih je, ne samo u Stranci slobode i pravde, u stvari to je ogromna većina ljudi u toj stranci, već i u drugim strankama, da budemo deo jednog zajedničkog fronta borbe da se sačuva ova pobeda, borbe da se odlazeći režim spreči u svim nepočinstvima, nasilju i pokušajima prevrata, operetskim, koji sprovode, evo, već dva dana - rekao je Stefanović.

"Potrebno sprovesti korenite reforme"

Poručiio je da bi Srbija trebalo da krene u pravcu oslobađanja institucija i bespoštedne borbe protiv korupcije, i da je potrebno da odgovaraju svi koji su kršili zakon.

Rekao je da u celom podeljenom društvu sada treba sprovesti korenite reforme i “ostvariti ono što su studenti imali za cilj od prvog dana, a to je promena sistema”.

- Mislim da je to jako važno. Mislim da najveći posao tek predstoji. Naravno, potrebno je formirati Skupštinu i Vladu, potrebno je ući, po meni, što pre u razvlašćivanje mafije koja je 14 godina tlačila i pljačkala Srbiju. To neće biti jednostavno. Potrebno je doneti odgovarajuće zakone, potrebno je osloboditi medije, potrebno je, pre svega, potpuno napraviti novu BIA, novu agenciju, potrebno je ojačati tužilaštvo sa novim kadrovima - rekao je.

Ističe da su to sve poslovi i zadaci koji čekaju Studentsku listu, kao nesumnjivog pobednika izborne trke.

- Uprkos svim teškoćama, oni su probudili neverovatnu nadu i doneli takav ponos ovoj zemlji i svim građanima i drago mi je da smo svi, ili gotovo svi, podržali Studentsku listu. Ali posao sad predstoji, naročito jer odlazeći režim, kao što možemo da svedočimo ovih dana - rekao je i osvrnuo se i na nastup Aleksandra Vučića na stranačkoj slavi, navodeći da se on ponaša istovremeno kao vlast i kao opozicija u jednoj osobi.

- Očekivanja građana su ogromna. To je potpuno normalno. Možda i nerealno. Ali treba imati u vidu da oslobađanje institucija, borba protiv korupcije, razvlašćivanje mafije neće ići lako ni jednostavno. I u tom smislu, svi treba da pomognemo, ne gledajući naše ideološke programske razlike koje su postojale do sada - rekao je uz ocenu da je to studentska pobeda i potvrdila.

Smatra da će Vučić pokušati sve da se ponaša kao da je još na vlasti i da će pokušati da se konsoliduje i da u tome neće uspeti.

(Insajder)