ŠOK SNIMAK OBIŠAO SVET! Pentagon je ovo pokušao da sakrije: Iranska raketa KAO OD ŠALE probila tri talasa američkog PVO sistema!
DO sada neviđeni snimci koji kruže internetom prikazuju iransku balističku raketu kako pogađa vazduhoplovnu bazu „Al Dafra” u blizini Abu Dabija (Ujedinjeni Arapski Emirati), pritom izbegavši najmanje tri presretača lansirana iz obližnjih PVO sistema MIM-104 „Patriot”.
Ovi snimci pružaju dodatne dokaze koji potvrđuju brojne ranije izveštaje o neefikasnosti sistema „Patriot” protiv iranskih raketnih napada. Tokom početnih sati sukoba u februaru, snimci su prikazali kako sistemi „Patriot” u Kataru uzastopno ne uspevaju da presretnu iranske balističke rakete. Sredinom marta, član posade jednog civilnog broda koji je plovio kroz Omanski zaliv snimio je dve iranske balističke rakete kako pogađaju naftna postrojenja u luci Fudžaira (Ujedinjeni Arapski Emirati), kao i neuspele pokušaje lokalnih snaga da upotrebe sistem „Patriot”.
Ova činjenica čini napore u domenu protivvazdušne odbrane gotovo potpuno neodrživim. Kapaciteti regionalne mreže PVO, koju čine SAD i njihovi strateški partneri, značajno su umanjeni od početka sukoba; iranski precizni udari uništili su jedini radar tipa AN/FPS-132 (AN/FPS-132) koji se nalazio van teritorije SAD (u Kataru), kao i dva radara tipa AN/TPI-2 (AN/TPY-2) iz sastava sistema THAAD (THAAD) u Jordanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, uz još nekoliko radarskih sistema manje vrednosti.
(militarywatchmagazine.com)
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