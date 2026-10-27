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ŠOK SNIMAK OBIŠAO SVET! Pentagon je ovo pokušao da sakrije: Iranska raketa KAO OD ŠALE probila tri talasa američkog PVO sistema!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

27. 10. 2026. u 17:00

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DO sada neviđeni snimci koji kruže internetom prikazuju iransku balističku raketu kako pogađa vazduhoplovnu bazu „Al Dafra” u blizini Abu Dabija (Ujedinjeni Arapski Emirati), pritom izbegavši najmanje tri presretača lansirana iz obližnjih PVO sistema MIM-104 „Patriot”.

ШОК СНИМАК ОБИШАО СВЕТ! Пентагон је ово покушао да сакрије: Иранска ракета КАО ОД ШАЛЕ пробила три таласа америчког ПВО система!

Foto printskrin/IDF/us navy/Tanjug/AP/KCNA

Ovi snimci pružaju dodatne dokaze koji potvrđuju brojne ranije izveštaje o neefikasnosti sistema „Patriot” protiv iranskih raketnih napada. Tokom početnih sati sukoba u februaru, snimci su prikazali kako sistemi „Patriot” u Kataru uzastopno ne uspevaju da presretnu iranske balističke rakete. Sredinom marta, član posade jednog civilnog broda koji je plovio kroz Omanski zaliv snimio je dve iranske balističke rakete kako pogađaju naftna postrojenja u luci Fudžaira (Ujedinjeni Arapski Emirati), kao i neuspele pokušaje lokalnih snaga da upotrebe sistem „Patriot”.

Sva tri pomenuta snimka prikazuju lansiranje po tri presretača na svaku iransku balističku raketu – umesto uobičajena dva – što ukazuje na svest o tome da je verovatnoća uništenja cilja manja od one koja je zvanično deklarisana. Cena jednog presretača tipa PAC-3 (PAC-3) kreće se između 4 i 6 miliona dolara, pri čemu kupci u arapskim zemljama obično plaćaju blizu 6 miliona dolara po komadu. Time trošak jednog pokušaja presretanja iranske rakete kratkog dometa – čija je pojedinačna cena manja od 400.000 dolara – dostiže oko 18 miliona dolara.

Ilustracija telegram rybar

Ova činjenica čini napore u domenu protivvazdušne odbrane gotovo potpuno neodrživim. Kapaciteti regionalne mreže PVO, koju čine SAD i njihovi strateški partneri, značajno su umanjeni od početka sukoba; iranski precizni udari uništili su jedini radar tipa AN/FPS-132 (AN/FPS-132) koji se nalazio van teritorije SAD (u Kataru), kao i dva radara tipa AN/TPI-2 (AN/TPY-2) iz ​​sastava sistema THAAD (THAAD) u Jordanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, uz još nekoliko radarskih sistema manje vrednosti.

(militarywatchmagazine.com)

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