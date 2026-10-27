PIVLJANIN ZA N1: Planira se gašenje novine "Nova"

GLAVNI i odgovorni urednik novina "Nova" Ranko Pivljanin oglasio se povodom najave predstavnika "Alpak kapitala" da će 31. oktobra ugasiti dnevni list

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- Mislim da je sve otišlo predaleko. I da ovi ljudi odrađuju započeti zadatak i nakon promene režima. Ne bih da predimenzioniram sopstvenu ulogu, ali mislim da iza ovoga stoji oktroisani urednik kga su pokušali da postave na portalu Nova.rs. A koji ukidajući novine pokušava da se reši i mene kao problema za dalje izvršenje zadatka - rekao je on za N1.

Kako je danas objavljeno na Nova.rs, nakon pokušaja postavljanja na mesto glavnog urednika portala Marka Stjepanovića, predstavnici "Aplak kapitala" su saopštili da će ugasiti list "Nova.

Među odlukama se nalazi gašenje print izdanja do 31. oktobra i otpuštanje honorarnih saradnika novina i portala Nova, kao i nedeljnika i portala Radar.

Takođe, navodi se gašenje podkasta "Dobar, loš, zao" i "Pik end Rol" kao i gašenje foto servisa Profimedija i EPA.

(N1)