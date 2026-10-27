Fudbal

Ovo Veljko Paunović nije želeo da čuje: Reprezentativac Srbije nekoliko meseci van terena zbog povrede!

С.С.

27. 10. 2026. u 16:30

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Čeka ga duža pauza.

Ово Вељко Пауновић није желео да чује: Репрезентативац Србије неколико месеци ван терена због повреде!

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Reprezentativac Srbije, Ivan Ilić, na meču Lećea i Bolonje zadobio je povredu zbog koje je morao da otputuje u Finsku na operaciju .Tokom današnjeg dana srpski reprezentativac je uspešno operisan nakon ozbiljne povrede butnog mišića. Tim povodoj javnosti se kratkim saopštenjem obratio i italijanski klub:

- Leće obaveštava javnost da je fudbaler Ivan Ilić jutros podvrgnut hirurškoj intervenciji zbog povrede mišićno-tetivnog spoja levog pravog mišića butine koju je pratila i delimično oštećenje tetive. Operaciju je obavio profesor Lase Lempainen u bolnici Pihlajalina u Turkuu, u Finskoj. Hirurški zahvat protekao je uspešno - naveli su iz redova Laćea.

Istovremeno su i italijanski mediji saopštili da Ivana Ilića očekuje višemesečna pauza i da je izvesno da se on do kraja kalendarske godine neće pojavljivati na terenu, što znači da ga ni selektor Srbije Veljko Paunović neće imati za novembarske mečeve Lige nacije kada "orlovi" dočekuju Nemačku a zatim gostuju Grčkoj.

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