Ovo Veljko Paunović nije želeo da čuje: Reprezentativac Srbije nekoliko meseci van terena zbog povrede!

Čeka ga duža pauza.

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Reprezentativac Srbije, Ivan Ilić, na meču Lećea i Bolonje zadobio je povredu zbog koje je morao da otputuje u Finsku na operaciju .Tokom današnjeg dana srpski reprezentativac je uspešno operisan nakon ozbiljne povrede butnog mišića. Tim povodoj javnosti se kratkim saopštenjem obratio i italijanski klub:

- Leće obaveštava javnost da je fudbaler Ivan Ilić jutros podvrgnut hirurškoj intervenciji zbog povrede mišićno-tetivnog spoja levog pravog mišića butine koju je pratila i delimično oštećenje tetive. Operaciju je obavio profesor Lase Lempainen u bolnici Pihlajalina u Turkuu, u Finskoj. Hirurški zahvat protekao je uspešno - naveli su iz redova Laćea.

L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Ivan Ilić è stato sottoposto nella mattinata odierna ad intervento chirurgico a seguito della lesione miotendinea del retto femorale sinistro con lesione parziale del tendine. L’intervento, che è stato eseguito dal Prof. Lasse Lempainen presso l’Hospital Pihlajalinna di Turku (Finlandia), è perfettamente riuscito. — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) October 27, 2026

Istovremeno su i italijanski mediji saopštili da Ivana Ilića očekuje višemesečna pauza i da je izvesno da se on do kraja kalendarske godine neće pojavljivati na terenu, što znači da ga ni selektor Srbije Veljko Paunović neće imati za novembarske mečeve Lige nacije kada "orlovi" dočekuju Nemačku a zatim gostuju Grčkoj.