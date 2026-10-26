PENZIONERI, SPREMITE SE: Prva isplata penzija kreće već sledeće nedelje

REPUBLIČKI fond za penzijsko i invalidsko osiguranje objavio je kalendar isplate penzija za novembar, u kojem je navedeno kada će različite kategorije penzionera dobiti svoja primanja.

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Prema objavljenom rasporedu, prve isplate počinju 3. novembra, kada će penzije biti isplaćene korisnicima iz kategorije samostalnih delatnosti.

Istog dana novac će biti dostupan i penzionerima koji penzije primaju na kućnu adresu, podižu ih na šalterima pošta ili im se uplaćuju na tekući račun.

Naredna isplata zakazana je za 5. novembar, kada će penzije dobiti vojni i poljoprivredni penzioneri, nezavisno od načina na koji primaju svoja primanja.

Prema kalendaru Fonda PIO, penzioneri iz zemalja bivše SFRJ svoje penzije mogu da očekuju 9. novembra.

(BizPortal)

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