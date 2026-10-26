Ekonomija

MAŠINE IZ ŠAPCA MENJAJU NAŠE ŽIVOTE: Evo šta će sve moći da rade srpski roboti!

В. Н.

26. 10. 2026. u 11:06

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U ŠAPCU je otvorena prva fabrika humanoidnih robota u Srbiji, u saradnji kompanija Minth i AgiBot, a planira se i postrojenje u Inđiji.

МАШИНЕ ИЗ ШАПЦА МЕЊАЈУ НАШЕ ЖИВОТЕ: Ево шта ће све моћи да раде српски роботи!

Foto: Photo by Gabriele Malaspina on Unsplash

Roboti sa veštačkom inteligencijom, senzorima i kamerama biće korišćeni u industriji, pomoći starijima, spasilačkim misijama i obrazovanju.

Većina proizvodnje namenjena je izvozu, a prvi humanoidni roboti trebalo bi da rade i na EKSPO 2027 u Beogradu. 

Srbija je nedavno napravila ogroman tehnološki iskorak otvaranjem prve fabrike humanoidnih robota u Šapcu, u saradnji kompanija "Minth" i "AgiBot". Ovim potezom, naša zemlja se svrstala među malobrojne evropske države koje se bave visokotehnološkom proizvodnjom ovih naprednih mašina, piše Kurir.

Uskoro se planira i otvaranje gigantskog postrojenja u Inđiji, što bi Srbiju trebalo da pozicionira kao lidera u oblasti robotike na regionalnom i evropskom nivou.

Šta su zapravo ovi roboti?

Za razliku od tradicionalnih industrijskih robota koji uglavnom izgledaju kao mehaničke ruke, humanoidni roboti iz Šapca dizajnirani su tako da oblikom i kretanjem podsećaju na ljudsko telo. Opremljeni su naprednom veštačkom inteligencijom, osetljivim senzorima, kamerama i žiroskopima.

To im omogućava da prepoznaju lica i glasove, da se kreću kroz prostore prilagođene ljudima, uče, pa čak i da sa vrhunskom preciznošću obavljaju delikatne zadatke – poput presipanja tečnosti ili igranja narodnog kola.

Gde će se sve roboti koristiti?

Uvođenje ovih mašina neće dovesti do gubitka radnih mesta, već će ljudima olakšati opasne i monotone poslove, dok će se istovremeno otvarati nove, visokoplaćene pozicije u tehnološkom sektoru. Njihova primena biće široka:

  • Pomoć starijima: U narednih pet godina očekuje se da roboti postanu asistenti starijim licima, pomažući im u dodavanju predmeta, podizanju prilikom pada i svakodnevnoj komunikaciji.
  • Industrija i rizični poslovi: Radiće rame uz rame sa ljudima u fabrikama, preuzimajući teške fizičke zadatke. Modeli poput "robo-pasa" već se koriste za inspekciju naftnih platformi i rudnika, čime se ljudski životi štite od opasnosti poput strujnih kvarova ili curenja gasa.
  • Vojska i spasilačke misije: Zbog svoje agilnosti, roboti će biti dragoceni u spasilačkim misijama, gde mogu da se provlače kroz ruševine, pronalaze preživele i dostavljaju medicinsku opremu i vodu.
  • Obrazovanje: Služiće kao interaktivni i neumorni asistenti u nastavi koji sažimaju gradivo i kroz propitivanje pomažu deci u učenju.
  • Uslužne delatnosti: Na predstojećoj međunarodnoj izložbi EKSPO 2027 u Beogradu, humanoidni roboti će raditi kao hostese. Oni će dočekivati goste, pružati informacije na različitim jezicima i održavati higijenu prostora.

Zašto je ovo ključno za Srbiju?

S obzirom na to da se očekuje da svetsko tržište robotike u narednim decenijama dostigne vrednost od pet biliona evra, Srbija je na vreme prepoznala ovaj potencijal. Većina robota koji se sklapaju u Šapcu biće namenjena izvozu, što će doneti značajne prihode. Umesto da bude samo puki korisnik uvoznih tehnologija, Srbija na ovaj način postaje aktivan kreator budućnosti, a njeni građani će među prvima osetiti sve prednosti života sa pametnim mašinama.

(Kurir)

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