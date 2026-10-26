MAŠINE IZ ŠAPCA MENJAJU NAŠE ŽIVOTE: Evo šta će sve moći da rade srpski roboti!
U ŠAPCU je otvorena prva fabrika humanoidnih robota u Srbiji, u saradnji kompanija Minth i AgiBot, a planira se i postrojenje u Inđiji.
Roboti sa veštačkom inteligencijom, senzorima i kamerama biće korišćeni u industriji, pomoći starijima, spasilačkim misijama i obrazovanju.
Većina proizvodnje namenjena je izvozu, a prvi humanoidni roboti trebalo bi da rade i na EKSPO 2027 u Beogradu.
Srbija je nedavno napravila ogroman tehnološki iskorak otvaranjem prve fabrike humanoidnih robota u Šapcu, u saradnji kompanija "Minth" i "AgiBot". Ovim potezom, naša zemlja se svrstala među malobrojne evropske države koje se bave visokotehnološkom proizvodnjom ovih naprednih mašina, piše Kurir.
Uskoro se planira i otvaranje gigantskog postrojenja u Inđiji, što bi Srbiju trebalo da pozicionira kao lidera u oblasti robotike na regionalnom i evropskom nivou.
Šta su zapravo ovi roboti?
Za razliku od tradicionalnih industrijskih robota koji uglavnom izgledaju kao mehaničke ruke, humanoidni roboti iz Šapca dizajnirani su tako da oblikom i kretanjem podsećaju na ljudsko telo. Opremljeni su naprednom veštačkom inteligencijom, osetljivim senzorima, kamerama i žiroskopima.
To im omogućava da prepoznaju lica i glasove, da se kreću kroz prostore prilagođene ljudima, uče, pa čak i da sa vrhunskom preciznošću obavljaju delikatne zadatke – poput presipanja tečnosti ili igranja narodnog kola.
Gde će se sve roboti koristiti?
Uvođenje ovih mašina neće dovesti do gubitka radnih mesta, već će ljudima olakšati opasne i monotone poslove, dok će se istovremeno otvarati nove, visokoplaćene pozicije u tehnološkom sektoru. Njihova primena biće široka:
- Pomoć starijima: U narednih pet godina očekuje se da roboti postanu asistenti starijim licima, pomažući im u dodavanju predmeta, podizanju prilikom pada i svakodnevnoj komunikaciji.
- Industrija i rizični poslovi: Radiće rame uz rame sa ljudima u fabrikama, preuzimajući teške fizičke zadatke. Modeli poput "robo-pasa" već se koriste za inspekciju naftnih platformi i rudnika, čime se ljudski životi štite od opasnosti poput strujnih kvarova ili curenja gasa.
- Vojska i spasilačke misije: Zbog svoje agilnosti, roboti će biti dragoceni u spasilačkim misijama, gde mogu da se provlače kroz ruševine, pronalaze preživele i dostavljaju medicinsku opremu i vodu.
- Obrazovanje: Služiće kao interaktivni i neumorni asistenti u nastavi koji sažimaju gradivo i kroz propitivanje pomažu deci u učenju.
- Uslužne delatnosti: Na predstojećoj međunarodnoj izložbi EKSPO 2027 u Beogradu, humanoidni roboti će raditi kao hostese. Oni će dočekivati goste, pružati informacije na različitim jezicima i održavati higijenu prostora.
Zašto je ovo ključno za Srbiju?
S obzirom na to da se očekuje da svetsko tržište robotike u narednim decenijama dostigne vrednost od pet biliona evra, Srbija je na vreme prepoznala ovaj potencijal. Većina robota koji se sklapaju u Šapcu biće namenjena izvozu, što će doneti značajne prihode. Umesto da bude samo puki korisnik uvoznih tehnologija, Srbija na ovaj način postaje aktivan kreator budućnosti, a njeni građani će među prvima osetiti sve prednosti života sa pametnim mašinama.
(Kurir)
Preporučujemo
NBS OBJAVILA NAJNOVIJU KURSNU LISTU: Koliko danas vredi evro, a koliko dolar?
26. 10. 2026. u 10:18
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UMRO TVORAC VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)