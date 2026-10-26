NAFTA BRENT OKO 115 DOLARA: Evropski indeksi u plusu

EVROPSKI berzanski indeksi su danas u plusu, nafte Brent je pojeftinila na oko 115 dolara po barelu, dok će u fokusu tržišta ove nedelje biti izveštaji o zaradi američkih tehnoloških kompanije Majkrosoft, Alfabet, Amazon i Intel koji će pružiti uvide u globalni trend potražnje za AI infrastrukturom.

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Cena nafte Brent je u 9.30 sati pala za 1,48 odsto na 115,038 dolara po barelu, a lake američke nafte WTI za 1,96 odsto na 101,256 dolara.

Brent je u ponedeljak oslabio nakon što je prethodne nedelje skočio 6,2 odsto, a izveštaji o diplomatskim naporima Katara da se ublaže tenzije sa Iranom pružili su tržištu određeno olakšanje, prenosi Fajnenšel tajms (FT).

Evropski fjučersi gasa za novembar su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 94,375 evra za megavat-sat, odnosno oko 990,94 evra za 1.000 kubnih metara, uz koeficijent 10,5 MWh/1.000 m³.

Prema podacima sa berzi, nemački berzanski indeks DAX porastao je za 0,31 odsto, francuski CAC 40 za 0,61 odsto, britanski FTSE 100 za 0,41 odsto, italijanski FTSE MIB za 0,61 odsto, a moskovski IMOEX za 0,32 odsto.

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,12076 dolara.

Cena zlata je porasla na 4.016,33 dolar za trojsku uncu, a cena pšenice na 6,2545 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Američki berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u petak pao za 1,23 odsto na 52.215,16 poena, S&P 500 za 0,52 odsto na 7.623,68 poena, a Nasdak za 0,21 odsto na 25.955,34 poena.

(Tanjug)