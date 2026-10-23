PETODNEVNA TURNEJA FRIDRIHA MERCA: Razgovori sa liderima Japana, Južne Koreje i Singapura
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc posetiće sledeće nedelje Japan, Južnu Koreju i Singapur, gde će boraviti od ponedeljka do petka, saopštio je danas portparol nemačke vlade.
- Sa sve tri zemlje delimo posvećenost otvorenoj trgovini zasnovanoj na pravilima, kao i želju za jačanjem ekonomske otpornosti i bezbednosti, posebno kada je reč o globalnim lancima snabdevanja - rekao je portparol nemačke vlade, preneo je Rojters.
Kako je preneo Kjodo, japanska vlada je saopštila da će Merc boraviti u dvodnevnoj poseti Japanu, koja počinje u sredu, i da će razgovarati sa japanskom premijerkom Sanae Takaiči.
U saopštenju japanske vlade je navedeno i da se očekuje da će poseta dodatno ojačati veze Japana i Nemačke.
(Tanjug)
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