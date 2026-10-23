Ekonomija

PETODNEVNA TURNEJA FRIDRIHA MERCA: Razgovori sa liderima Japana, Južne Koreje i Singapura

D.D.

23. 10. 2026. u 13:31

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NEMAČKI kancelar Fridrih Merc posetiće sledeće nedelje Japan, Južnu Koreju i Singapur, gde će boraviti od ponedeljka do petka, saopštio je danas portparol nemačke vlade.

ПЕТОДНЕВНА ТУРНЕЈА ФРИДРИХА МЕРЦА: Разговори са лидерима Јапана, Јужне Кореје и Сингапура

Foto: Tanjug/ AP Photo/Markus Schreiber

- Sa sve tri zemlje delimo posvećenost otvorenoj trgovini zasnovanoj na pravilima, kao i želju za jačanjem ekonomske otpornosti i bezbednosti, posebno kada je reč o globalnim lancima snabdevanja - rekao je portparol nemačke vlade, preneo je Rojters.

Kako je preneo Kjodo, japanska vlada je saopštila da će Merc boraviti u dvodnevnoj poseti Japanu, koja počinje u sredu, i da će razgovarati sa japanskom premijerkom Sanae Takaiči.

U saopštenju japanske vlade je navedeno i da se očekuje da će poseta dodatno ojačati veze Japana i Nemačke.

(Tanjug)

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