PETODNEVNA TURNEJA FRIDRIHA MERCA: Razgovori sa liderima Japana, Južne Koreje i Singapura

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc posetiće sledeće nedelje Japan, Južnu Koreju i Singapur, gde će boraviti od ponedeljka do petka, saopštio je danas portparol nemačke vlade.

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- Sa sve tri zemlje delimo posvećenost otvorenoj trgovini zasnovanoj na pravilima, kao i želju za jačanjem ekonomske otpornosti i bezbednosti, posebno kada je reč o globalnim lancima snabdevanja - rekao je portparol nemačke vlade, preneo je Rojters.

Kako je preneo Kjodo, japanska vlada je saopštila da će Merc boraviti u dvodnevnoj poseti Japanu, koja počinje u sredu, i da će razgovarati sa japanskom premijerkom Sanae Takaiči.

U saopštenju japanske vlade je navedeno i da se očekuje da će poseta dodatno ojačati veze Japana i Nemačke.

(Tanjug)