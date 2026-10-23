Ekonomija

OVO SU NOVE CENE GORIVA: Evo koliko će u narednih sedam dana koštati dizel i benzin

В. Н.

23. 10. 2026. u 10:33

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MAKSIMALNE maloprodajne cene evrodizela i benzina u narednih sedam dana ostaće iste i litar dizela će koštati 236 dinara, a benzina (BMB 95) 207 dinara.

ОВО СУ НОВЕ ЦЕНЕ ГОРИВА: Ево колико ће у наредних седам дана коштати дизел и бензин

Foto: Alvaro González / Alamy / Profimedia

Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova. 

Privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.

(Tanjug)

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