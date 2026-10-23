OVO SU NOVE CENE GORIVA: Evo koliko će u narednih sedam dana koštati dizel i benzin
MAKSIMALNE maloprodajne cene evrodizela i benzina u narednih sedam dana ostaće iste i litar dizela će koštati 236 dinara, a benzina (BMB 95) 207 dinara.
Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova.
Privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.
(Tanjug)
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