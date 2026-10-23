OVO SU NOVE CENE GORIVA: Evo koliko će u narednih sedam dana koštati dizel i benzin

DOK se gradske ulice ne smiruju pod naletom svakodnevnog stresa, ubrzanog ritma i saobraćajnih gužvi, sve veći broj građana svoj spas pronalazi tamo gde je vreme stalo - među voćnjacima, proplancima i netaknutom prirodom. Seoski turizam u Srbiji beleži snažan uzlet, sa zabeleženim rastom poseta od čak 50 odsto u odnosu na raniji period, potvrđujući da ruralni turizam više nije samo alternativa, već prvi izbor za odmor.