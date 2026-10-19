Ekonomija

NARODNA BANKA SRBIJE OBJAVILA: Ovo je zvanični srednji kurs dinara prema evru

В. Н.

19. 10. 2026. u 10:42

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ZVANIČNI srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,4109 dinara, što predstavlja neznatnu promenu u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ОБЈАВИЛА: Ово је званични средњи курс динара према евру

Foto: Z. Jovanović

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,2 odsto, dok je od početka godine oslabio za 0,1 odsto.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je ostao nepromenjen i iznosi 104,5418 dinara.

Dinar je prema dolaru slabiji za 2,2 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 4,3 odsto, dok je od početka godine oslabio za 4,4 odsto.

(Tanjug)

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