NARODNA BANKA SRBIJE OBJAVILA: Ovo je zvanični srednji kurs dinara prema evru
ZVANIČNI srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,4109 dinara, što predstavlja neznatnu promenu u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).
Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,2 odsto, dok je od početka godine oslabio za 0,1 odsto.
Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je ostao nepromenjen i iznosi 104,5418 dinara.
Dinar je prema dolaru slabiji za 2,2 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 4,3 odsto, dok je od početka godine oslabio za 4,4 odsto.
(Tanjug)
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