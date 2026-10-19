CENE NAFTE IDALJE PADAJU! Tramp izazvao "zemljotres" ukidanjem sanckija Rusiji

CENE nafte nastavljaju danas da padaju nakon što je predsednik SAD Donald Tramp ukinuo sankcije Rusiji.

Foto: Leung Keng Po, Panther Media Global/Alamy/Profimedia

Fjučersi nafte Brent nastavili su pad i jutros na azijskim berzama, pri čemu se cena u ranoj trgovini spustila za više od 1,5 procenata na 107,92 dolara po barelu, prenosi Al Džazira.

Do ovoga dolazi nakon što je Tramp u petak potpisao izvršnu uredbu kojom se ukidaju brojne sankcije povezane sa Rusijom, samo nekoliko dana pre nego što je trebalo da stupe na snagu, uključujući carine na rusku robu i kazne za kupovinu nafte i gasa iz ove zemlje.

Cena sirove nafte Brent nakratko je u petak dostigla 110 dolara po barelu prvi put od maja, pošto su tenzije i bezbednosne pretnje na Bliskom istoku izazvale zabrinutost za bezbednost plovidbe i smanjenje globalnog snabdevanja energentima.

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