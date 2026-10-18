Poljoprivreda

CENA KUKURUZA U PADU, ALI POTRAŽNJA NE JENJAVA: Evo koliko sada koštaju žitarice na berzi

K. Despotović

18. 10. 2026. u 20:30

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KUKURUZ je i tokom protekle nedelje bio najtrgovanija roba na Produktnoj berzi u Novom Sadu, sa učešćem od 60 odsto u ukupnom prometu. Ipak, interesovanje kupaca bilo je slabije nego prethodne nedelje, što je uticalo na pad njegove prosečne cene za 0,88 odsto.

ЦЕНА КУКУРУЗА У ПАДУ, АЛИ ПОТРАЖЊА НЕ ЈЕЊАВА: Ево колико сада коштају житарице на берзи

Foto: Igor Stevanovic / Alamy / Profimedia

Prema izveštaju Produktne berze za period od 12. do 16. oktobra, kukuruzom bez analize na aflatoksin trgovalo se po cenama od 21,30 do 21,50 dinara po kilogramu bez PDV-a, dok je prosečna ponderisana cena iznosila 21,34 dinara.

Pšenica 22,16 dinara, sojom nije trgovano

Na tržištu pšenice tražnja je bila stabilna, a kupci su najviše bili zainteresovani za pšenicu sa sadržajem proteina od 11 do 13 odsto.

Ponuda je, međutim, uglavnom obuhvatala kvalitetniju pšenicu, sa većim sadržajem proteina i cenama iznad očekivanja kupaca, zbog čega je tržišna aktivnost bila slaba.

Prosečna cena prometovane pšenice iznosila je 22,16 dinara po kilogramu bez PDV-a.

Na tržištu soje nije bilo zaključenih poslova. Prodavci su tražili od 62,50 do 63 dinara po kilogramu bez PDV-a, dok su kupci bili spremni da plate između 62 i 62,30 dinara.

Stočni ječam poskupeo, trgovalo se i đubrivom

Za razliku od kukuruza, stočni ječam zabeležio je rast cene od 0,89 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, usled veće tražnje od ponude.

Kupoprodajni ugovori zaključivani su po cenama od 20,40 do 20,50 dinara po kilogramu bez PDV-a, dok je prosečna cena iznosila 20,48 dinara.

Na tržištu mineralnih đubriva trgovalo se različitim vrstama NPK đubriva, po cenama od 59,39 do 77,70 dinara po kilogramu, u zavisnosti od sastava i pakovanja.

Ruska urea prodavana je po cenama od 57,46 do 58,87 dinara po kilogramu bez PDV-a. Krajem nedelje ponuđene cene bile su više od prethodno realizovanih, pa je dalje trgovanje izostalo.

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