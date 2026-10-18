CENA KUKURUZA U PADU, ALI POTRAŽNJA NE JENJAVA: Evo koliko sada koštaju žitarice na berzi
KUKURUZ je i tokom protekle nedelje bio najtrgovanija roba na Produktnoj berzi u Novom Sadu, sa učešćem od 60 odsto u ukupnom prometu. Ipak, interesovanje kupaca bilo je slabije nego prethodne nedelje, što je uticalo na pad njegove prosečne cene za 0,88 odsto.
Prema izveštaju Produktne berze za period od 12. do 16. oktobra, kukuruzom bez analize na aflatoksin trgovalo se po cenama od 21,30 do 21,50 dinara po kilogramu bez PDV-a, dok je prosečna ponderisana cena iznosila 21,34 dinara.
Pšenica 22,16 dinara, sojom nije trgovano
Na tržištu pšenice tražnja je bila stabilna, a kupci su najviše bili zainteresovani za pšenicu sa sadržajem proteina od 11 do 13 odsto.
Ponuda je, međutim, uglavnom obuhvatala kvalitetniju pšenicu, sa većim sadržajem proteina i cenama iznad očekivanja kupaca, zbog čega je tržišna aktivnost bila slaba.
Prosečna cena prometovane pšenice iznosila je 22,16 dinara po kilogramu bez PDV-a.
Na tržištu soje nije bilo zaključenih poslova. Prodavci su tražili od 62,50 do 63 dinara po kilogramu bez PDV-a, dok su kupci bili spremni da plate između 62 i 62,30 dinara.
Stočni ječam poskupeo, trgovalo se i đubrivom
Za razliku od kukuruza, stočni ječam zabeležio je rast cene od 0,89 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, usled veće tražnje od ponude.
Kupoprodajni ugovori zaključivani su po cenama od 20,40 do 20,50 dinara po kilogramu bez PDV-a, dok je prosečna cena iznosila 20,48 dinara.
Na tržištu mineralnih đubriva trgovalo se različitim vrstama NPK đubriva, po cenama od 59,39 do 77,70 dinara po kilogramu, u zavisnosti od sastava i pakovanja.
Ruska urea prodavana je po cenama od 57,46 do 58,87 dinara po kilogramu bez PDV-a. Krajem nedelje ponuđene cene bile su više od prethodno realizovanih, pa je dalje trgovanje izostalo.
(24sedam)
Preporučujemo
ZARADITE OD KRUŠKE, DUNjE, BRESKVE... Koje voće se isplati da gajite?
18. 10. 2026. u 13:44
MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE SAOPŠTILO: Nova ulaganja u zaštitu od poplava
17. 10. 2026. u 16:42
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
149 MRTVIH U TEROTISTIČKOM NAPADU U MOSKVI: FSB objavio neprikazane snimke krvave egzekucije u prestonici iz 2024. (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
RUSKA Federalna služba bezbednosti (FSB) objavila je snimke nadzornih kamera iz koncertne dvorane Krokus siti hol (Crocus City Hall), u kojoj je u martu 2024. izveden jedan od najsmrtonosnijih terorističkih napada u novijoj ruskoj istoriji.
15. 10. 2026. u 17:37 >> 17:45
Komentari (0)