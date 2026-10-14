OGRANIČENJA KOD PLAĆANJA GOTOVINOM: Uskoro stižu nova pravila za veće iznose

AKO vam je plaćanje gotovinom draže od kartica, od 10. jula 2027. godine mogla bi vas iznenaditi nova pravila. Naime, na snagu stupa uredba Evropske unije koja uvodi određena ograničenja kada je gotovina u pitanju.

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Reč je o Uredbi (EU) 2024/1624 (AMLR), namenjenoj sprečavanju korišćenja finansijskog sistema u svrhu pranja novca ili finansiranja terorizma, koja počinje direktno da se primenjuje u EU od 10. jula 2027. godine, bez potrebe za prenošenjem u nacionalno zakonodavstvo, piše Fenix magazin.

Njome se uvode ograničenja gotovinskog plaćanja u poslovnim transakcijama. Promene će posebno osetiti oni koji žele da kupovine veće od 10.000 evra obave u gotovini.

Trgovci i pružaoci usluga po pravilu više neće smeti da prihvataju gotovinska plaćanja za veće iznose, već će kupce morati da upute na neki drugi način plaćanja, poput kartica ili bankovnih transfera.

Pri tome neće biti dozvoljeno ni deljenje iznosa na više manjih gotovinskih uplata jer će se, ukoliko se one odnose na istu poslovnu transakciju, njihovi iznosi sabirati.

Međutim, čak i ako građani požele da plate gotovinom iznose od 3.000 evra, kod određenih transakcija mogu biti podvrgnuti dodatnoj proveri identiteta, što može uključivati pokazivanje lične karte ili pasoša.

Izuzetak i dalje ostaje prodaja između dve osobe, pod uslovom da one ne deluju u okviru poslovne ili profesionalne delatnosti. Fenix magazin kao primer navodi prodaju polovnog automobila između dve osobe.

Ističu da nova pravila ne znače ukidanje gotovine, već ograničavanje njene upotrebe u većim poslovnim transakcijama.

(Bizportal)