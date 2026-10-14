TRAMP NE STAJE: Kreću velika istraživanja nafte i gasa na Grenlandu, Amerika bacila oko na ogromno bogatstvo

PREDSEDNIK Donald Tramp najavio je početak opsežnih istraživanja nalazišta nafte, prirodnog gasa i mineralnih sirovina na Grenlandu, ističući da ostrvo ima izuzetan ekonomski i vojnostrateški značaj za Sjedinjene Američke Države.

Foto: Tanjug (AP Photo/Nathan Howard)

-Uskoro počinju opsežna istraživanja nalazišta nafte, gasa i mineralnih sirovina na našem novom i prelepom Grenlandu-poručio je Tramp na društvenoj mreži Trut soušal.

Prema njegovim rečima, pojedini stručnjaci procenjuju da su količine lako dostupne nafte na Grenlandu daleko veće nego na gotovo bilo kom drugom kopnu na svetu.

Međutim, američki predsednik posebno je naglasio strateški značaj ostrva za bezbednost SAD i Evrope.

- Sa bezbednosnog stanovišta, Grenland nema premca kada je reč o odbrani i ofanzivnim mogućnostima kako Sjedinjenih Američkih Država, tako i Evrope -istakao je Tramp.

On je ocenio da će geografski položaj Grenlanda omogućiti Vašingtonu da efikasnije odgovori na potencijalne pretnje.

- Svaki budući napad na SAD moraće da prođe preko Grenlanda, gde će naša odbrana rutinski obarati dronove, rakete ili bilo koju drugu vrstu oružja, čak i onu koja još nije ni izmišljena - naveo je šef Bele kuće.

Tramp je dodao da Grenland Sjedinjenim Američkim Državama pruža "vreme za reagovanje, strateški položaj i preglednost kakvu nemaju nigde drugde na svetu".

Američki predsednik je i ovom prilikom Grenland nazvao "našim novim i prelepim Grenlandom", naglašavajući značaj ostrva u svojim ekonomskim i bezbednosnim planovima.

(RT Balkan)