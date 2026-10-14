CVEĆARSTVO I NOVE POTREBE KUPACA: Evo šta sada kupci najviše traže i gde je zarada

INTERESOVANjE za cveće, ukrasno bilje i hortikulturu poslednjih godina raste, a kupci sve više traže raznovrsne vrste koje mogu da ukrase dvorišta, terase i balkone, ali i biljke koje su prilagođene sve toplijim i sušnijim letima.

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To potvrđuju i proizvođači koji su se predstavili na Jesenjoj izložbi cveća i sadnog materijala u Valjevu, gde su ponudili od sezonskih cvetnica i četinara do manje uobičajenih vrsta.

Sve veće interesovanje za prirodno zelenilo

Marija Glogovac iz Rasadnika četinara „Saša“ iz Bogatića kaže da je sezona dobro počela, naročito nakon što su se temperature spustile. Njihov rasadnik prostire se na pet hektara, a u saksijskoj proizvodnji imaju više od 200.000 biljaka različitih vrsta četinara i lišćara.

- Ponuda nam je zaista raznovrsna. Ljudi traže i osnovne vrste, poput smaragda koji se često koristi za ograde, ali i lejlandije, lovor-višnju i fotiniju, od kojih se prave dekorativnije žive ograde. Tu su i ukrasne biljke, kao što su indijski jorgovan i lavande. Ne bih mogla da izdvojim jednu vrstu koja se najviše prodaje, jer svakog dana odlaze različite biljke - kaže Glogovac.

Prema njenim rečima, interesovanje za prirodno zelenilo raste, dok se kupci sve više okreću biljkama nakon perioda u kojem je bilo popularno veštačko zelenilo. Rasadnik, koji je njen brat započeo 2001. godine sa nekoliko desetina saksija, danas proširuje proizvodnju i prodaju.

Kako pravilno posaditi jesenje lukovice cveća

- Ljudi sve više sade i mi smo prezadovoljni kako se tržište razvija. Svake godine sve više proizvodimo, pojavljuju se nove vrste, sve se više kalemi i prate se trendovi. Prodajemo u Beogradu, Vojvodini, Novom Sadu, a Valjevo i Loznica su nam, naravno, veoma važna tržišta - navodi naša sagovornica.

Cene sadnica ostale na prošlogodišnjem nivou

Cene su, kako dodaje, ove godine u njihovom rasadniku ostale na prošlogodišnjem nivou, iako su poskupeli rad, supstrat, đubrivo i ostali troškovi proizvodnje. Najjeftinije sadnice koštaju od 250 do 300 dinara, dok pojedine veće i razvijenije biljke dostižu 20.000 do 30.000 dinara. Najviše se, međutim, prodaju biljke u saksijama od tri do pet litara, čije su cene od 300 do 500 dinara.

Da kupci sve više traže i nešto neobičnije pokazuje ponuda Rasadnika „Glišić“ iz Topole. Nenad Glišić kaže da se bave proizvodnjom kompletnog asortimana cveća, od prolećnih do jesenjih cvetnica, a da se potražnja iz godine u godinu povećava.

- Narod voli cveće. Ono ih malo smiruje, odmara i ukrašava dvorišta i terase. Svake godine se u principu prodaje sve više i više, potražnja je sve veća i trudimo se da to ispoštujemo - kaže Glišić.

Biljke koje podnose niske temperature i vruća leta

Među izlagačima su i oni koji kupcima nude biljke koje nisu uobičajene u svakom dvorištu. Rasadnik „Stanković“ iz Vrnjačke Banje predstavio je, između ostalog, kivi i druge vrste prilagođene uslovima na otvorenom.

Vladan Stanojčić kaže da je reč o domaćoj proizvodnji, što je, prema njegovim rečima, važno za izbor biljaka koje treba da podnesu i niske temperature i vruća leta.

- Sve ovo što vidite je domaći proizvod. Ako neko hoće da kupi kivi za gajenje na otvorenom, ta biljka sa sigurnošću može da preživi lokalne uslove, niske temperature, kao i žestoka leta koja nam slede. Kivi kod nas i te kako rađa. U našem kraju ljudi ga gaje već 40 ili 50 godina, a postoje i sortimenti koji su otporniji na mraz - objašnjava Stanojčić.

On navodi da se pri izboru biljaka sve više vodi računa i o tome koliko su zahtevne za održavanje. Zbog toplih i sušnih leta, prednost imaju vrste koje dobro podnose sunce i ne zahtevaju velike količine vode.

- Izašli smo sa vrstama koje su veoma cvetne, ali i izdržljive za ove vremenske uslove, pre svega za suva i topla leta. To su biljke koje podnose južne, tople i osunčane položaje i nisu previše zahtevne kada je reč o vodi. Gledamo da ljudima smanjimo obaveze oko održavanja kako bi pre svega uživali u biljkama - kaže Stanojčić.

Pored biljaka, deo ponude čini i oprema za njihovo gajenje. Izlagač grnčarije Velibor Stanković iz Vršca predstavio je mašinski i ručno rađene saksije, a kao jednu od prednosti izdvaja pristupačne cene.

(Agromedia)