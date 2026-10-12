DODELJENA NOBELOVA NAGRADA ZA EKONOMIJU: Priznanje za makroekonomsku stabilnost

DODELjENA je Nobelova nagrada za ekonomiju, a ovogodišnji laureati su Robert E. Hol i Majkl Vudford.

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Dobitnici Nobelove nagrade za ekonomiju za 2026. nagrađeni su za "mikroekonomske osnove makroekonomske stabilizacije".

Nobelova nagrada za ekonomiju zvanično nosi naziv Nagrada Švedske banke za ekonomske nauke u spomen na Alfreda Nobela. Ustanovila ju je Švedska centralna banka 1968. godine kao sećanje na Nobela, švedskog industrijalca i hemičara iz 19. veka, pronalazača dinamita i osnivača pet originalnih Nobelovih nagrada.

Od tada je dodeljena 56 puta, ukupno 96 laureata. Do današnjeg dana, samo tri dobitnice bile su žene.

Nobelovi puristi naglašavaju da ova nagrada tehnički nije "prava“ Nobelova nagrada, ali se uvek dodeljuje zajedno sa ostalima 10. decembra - na godišnjicu Nobelove smrti 1896. godine.

Zašto "Nobelova nagrada za ekonomiju" nije kao druge Nobelove nagrade?

Švedski hemičar i industrijalac, pronalazač dinamita, Alfred Nobel zaveštao je 1895. godine većinu svog ogromnog bogatstva (31 milion švedskih kruna, ili 230 miliona evra) u fond namenjen nagrađivanju onih koji su "tokom prošle godine pružili čovečanstvu najveće usluge ”u oblastima medicine, fizike, hemije, književnosti i mira.

Ista ceremonija, ista zadužbina, ali drugačije ime

Ekonomija nije bila na originalnoj listi. Tek 1968. godine guverner Centralne banke Švedske predložio je za stogodišnjicu institucije, davanje ove nagrade, u dogovoru sa Nobelovom fondacijom i Kraljevskom švedskom akademijom nauka, koja je već bila odgovorna za dodelu nagrada u fizike i hemije.

Takođe se pojavljuje na zvaničnoj Nobelovoj veb stranici zajedno sa drugima. Ali njen tačan naslov je „Nagrada Centralne banke Švedske za ekonomiju u znak sećanja na Alfreda Nobela".

Nobelovu nagradu za ekonomiju, koju od 1969. godine, uručuje švedski kralj na istoj ceremoniji na godišnjicu smrti Alfreda Nobela. Svi dobitnici dobijaju istu nagradu koja iznosi 9 miliona kruna (približno 870.000 evra).

Postojanje ove nagrade redovno se dovodilo u pitanje zbog nedostatka raznolikosti. Među 86 ljudi nagrađenih između 1969. i 2020. godine, postoji ogromna većina Amerikanaca (67), samo dve žene i mnogi predstavnici neoliberalne ekonomije, što redovno izaziva kontroverze u vreme njene dodele.

(Blic Biznis)