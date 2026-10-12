TOPLANE PROMENILE PLAN: Zbog zahlađenja, radijatori počinju da se greju već danas - jedno morate da znate
HLADNI dani ubrzali su pripreme za grejnu sezonu, pa bi radijatori u brojnim domaćinstvima širom Srbije mogli da se zagreju već danas! Iako je zvaničan početak grejanja zakazan za četvrtak, 15. oktobar, većina sistema daljinskog grejanja od ovog ponedeljka počinje sa toplim probama zbog niskih spoljašnjih temperatura.
To je potvrdio direktor Poslovnog udruženja "Toplane Srbije" Dejan Stojanović, koji je objasnio da su toplane spremne za početak sezone i da će isporuka toplotne energije zavisiti od vremenskih prilika i propisanih uslova.
Prema njegovim rečima, veliki deo sistema već danas prelazi na tople probe, što predstavlja važan korak ka početku redovnog grejanja.
Kada će radijatori zaista biti topli?
Stojanović je u razgovoru za RTS naglasio da se rad toplana usklađuje sa spoljašnjim temperaturama, ali i sa odlukama koje regulišu snabdevanje građana toplotnom energijom.
– Shodno spoljašnjim temperaturama vazduha, mi ćemo pratiti i ispunjavati svoju zakonsku obavezu u duhu onoga šta nam vreme bude nalagalo – objasnio je Stojanović.
Ipak, građani ne treba da očekuju da će svi radijatori odmah biti vreli. Pokretanje velikih sistema daljinskog grejanja zahteva određeno vreme, naročito nakon višemesečne pauze.
Toplota će se isporučivati u skladu sa propisanim režimom rada, a tokom početnih proba moguće je da pojedini radijatori još neće dostići očekivanu temperaturu.
Važan apel građanima: Ne prijavljujte odmah svaki problem
Direktor udruženja toplana upozorio je da se prilikom ponovnog pokretanja sistema mogu pojaviti početne poteškoće, ali da to ne znači automatski da je reč o ozbiljnom kvaru.
– Podsetio bih da je sistem bio van funkcije prethodnih šest meseci, znamo da uvek imamo te "dečje bolesti" na početku grejne sezone, jer nije to termoakumulaciona peć, pa sad vi sa nule upalite na jedinicu i toplota odmah krene – rekao je Stojanović.
Zbog toga je apelovao na građane da tokom uspostavljanja sistema prijavljuju prvenstveno ozbiljnije kvarove, poput većih curenja vode iz grejnih instalacija, kako bi nadležne službe mogle što efikasnije da reaguju.
Čak 670.000 domaćinstava čeka početak grejanja
U Srbiji posluje ukupno 60 toplana, a na njihove sisteme daljinskog grejanja priključeno je oko 670.000 domaćinstava.
Stojanović je istakao da su toplane tehnički spremne za novu grejnu sezonu i da će se njihov rad prilagođavati vremenskim uslovima.
Zvaničan početak grejne sezone ostaje 15. oktobar, ali zbog zahlađenja pojedini korisnici mogli bi da osete prve efekte toplih proba i pre tog datuma.
Najvažnije je, kako poručuju nadležni, da građani imaju strpljenja dok se sistem u potpunosti ne uspostavi i da ozbiljnije probleme sa instalacijama prijave na vreme.
(Tanjug)
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