Ekonomija

MLADI, PAŽNJA! Poreska uprava raspisuje konkurs za 260 pripravnika: Prijave i elektronskim putem

P. Đurđević

12. 10. 2026. u 11:39

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PORESKA uprava raspisaće u sredu, 14. oktobra, konkurs za prijem 260 pripravnika na 94 radna mesta, objavila je danas Poreska uprava, navodeći da se time pruža prilika mladima da steknu prva praktična iskustva i upoznaju se sa radom državne uprave.

МЛАДИ, ПАЖЊА! Пореска управа расписује конкурс за 260 приправника: Пријаве и електронским путем

Foto: Phovoi R. / Panthermedia / Profimedia

Sve potrebne informacije o uslovima konkursa, postupku prijavljivanja i potrebnoj dokumentaciji, kao i odgovarajući obrasci, biće objavljeni na zvaničnoj internet stranici Poreske uprave, u delu "Konkursi". 

Prijava na konkurs moći će da se podnese i elektronskim putem, a link za elektronsko podnošenje prijave biće dostupan ispod svakog radnog mesta u okviru teksta konkursa.

(BizPortal)

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