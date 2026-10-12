OVO SU CENE NAFTE DANAS: Tržište reagovalo nakon Trampove najave energetskog primirja Rusije i Ukrajine

EVROPSKI indeksi danas rastu, dok su cene nafte Brent pale na oko 104 dolara po barelu nakon što je američki predsednik Donald Tramp objavio da su Rusija i Ukrajina postigle energetsko primirje kojim su se obavezale da neće napadati energetska postrojenja druge strane.

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Cena nafte Brent za isporuku u decembru pala je za 0,77 odsto, na 103,91 dolar po barelu, dok je američki WTI za novembarsku isporuku pojeftinio za 1,26 odsto, na 90,69 dolara, prenosi CNBC.

Tržišta su su pozitivno reagovala i na mogućnost povećanja isporuka ruskog dizela na svetsko tržište.

Tramp je izjavio da će Rusija, na osnovu dogovora postignutog sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, isporučiti više od četiri miliona tona dizela.

Evropski fjučersi gasa za novembar su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 82 evra za megavat-sat, odnosno oko 861 evro za 1.000 kubnih metara gasa.

Prema podacima sa berzi u 9.15 sati, nemački berzanski indeks DAX porastao je za 0,37 odsto, francuski CAC 40 za 0,35 odsto, britanski FTSE 100 za 0,52 odsto, italijanski FTSE MIB za 0,74 odsto, a moskovski IMOEX za 2,91 odsto.

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,12052 dolara.

Cena zlata je pala na 4.187,22 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice na 6,6811 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Američki berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u petak porastao za 0,83 odsto na 51.654,95 poena, S&P 500 za 0,59 odsto na 7.811,54 poena, a Nasdak za 0,64 odsto na 27.366,17 poena.

(Tanjug)