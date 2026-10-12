PLANIRATE ODLAZAK U MENJAČNICU? NBS objavila podatke, jedna brojka privlači pažnju

AKO danas planirate odlazak u menjačnicu, obratite pažnju na kurs evra i dolara! Narodna banka Srbije (NBS) objavila je zvanične vrednosti za ponedeljak, 12. oktobar, a dok je dinar prema evropskoj valuti gotovo nepromenjen, u odnosu na američki dolar beleži nešto izraženije slabljenje.

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Prema zvaničnoj kursnoj listi NBS, srednji kurs evra danas iznosi 117,3693 dinara, što predstavlja tek neznatnu promenu u poređenju sa petkom.

Domaća valuta je prema evru zadržala gotovo isti nivo kao pre mesec dana. Posmatrano na godišnjem nivou, dinar je slabiji za 0,2 odsto, dok je od početka 2026. godine oslabio za svega 0,1 odsto.

Šta se dešava sa dolarom?

Za razliku od evra, kretanje dolara pokazuje primetniju promenu vrednosti domaće valute.

Zvanični kurs američkog dolara danas iznosi 104,7192 dinara, pri čemu je dinar u odnosu na prethodni obračun slabiji za 0,2 odsto.

Još izraženija razlika vidi se kada se uporede podaci iz prethodnih meseci. Dinar je prema dolaru za mesec dana oslabio 3,5 odsto, dok je u odnosu na isti period prošle godine slabiji za 3,3 odsto.

Od početka godine domaća valuta je prema američkom dolaru izgubila 4,6 odsto vrednosti.

Šta građani treba da znaju pre odlaska u menjačnicu?

Važno je imati u vidu da zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije nije isto što i kupovni ili prodajni kurs koji građani dobijaju prilikom zamene novca.

Banke i menjačnice primenjuju sopstvene kupovne i prodajne kurseve, zbog čega se iznos koji građani plaćaju za evre ili dolare može razlikovati od zvaničnog srednjeg kursa.

Zvanična kursna lista NBS za 12. oktobar primenjuje se od osam časova ujutru, a navedeni srednji kursevi predstavljaju osnovu i za određene obračune u skladu sa propisima.

(24sedam)