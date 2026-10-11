Čadež: Do kraja godine prijave za Program za početnike u poslovanju

PREDSEDNIK Privredne komore Srbije (PKS) Marko Čadež pozvao je preduzetnike i sve koji planiraju da pokrenu sopstveni posao da do kraja godine iskoriste priliku i prijave se za Program za početnike u poslovanju, koji PKS realizuje u saradnji sa Srpskom fondacijom za preduzetništvo.

Foto: Boban Ristić PKS

Čadež je, prilikom posete beogradskoj kompaniji „Viking Tim“, korisniku ovog Programa, istakao da podrška preduzetnicima u pokretanju i razvoju biznisa ostaje jedan od prioriteta PKS, koja pruža konkretnu podršku od pomoći u izradi poslovnog plana i pristupa povoljnijim izvorima finansiranja do mentorstva i povezivanja sa potencijalnim poslovnim partnerima.

„Za pokretanje sopstvenog posla potrebni su hrabrost, volja i posvećenost. Ali ne mora svaki preduzetnik sam da prolazi kroz sve prepreke. Uloga Privredne komore Srbije je da vam olakša taj put, da vam pomogne da napravite dobar poslovni plan, razumete tržište, dođete do finansiranja i povežete se sa kompanijama za koje sutra možete da radite. Dobra ideja je početak, ali je važno da znate kako da je pretvorite u održiv posao. Pozivam sve koji žele da pokrenu sopstveni biznis da nam se jave i prođu kroz ovaj program, jer je mnogo lakše napraviti prvi korak kada imate znanje i podršku“, poručio je Čadež.

Foto: Boban Ristić PKS

On je naglasio da je podrška PKS važna i za kompanije koje su već dokazale da imaju potencijal za rast, jer im otvara mogućnosti za nove poslove i izlazak na inostrana tržišta.

Kompanija „Viking Tim“, osnovana 2019. godine, danas zapošljava 35 radnika i učestvuje u realizaciji velikih građevinskih projekata u Srbiji. Specijalizovana je za hidrotehničke instalacije, vodovodne i kanalizacione sisteme, bazensku tehniku i druge instalacione radove, kako na velikim gradilištima, tako poslove realizuje i za privatne investitore.

Milan Lazarević, direktor kompanije „Viking Tim“, istakao je da su pristup finansiranju i praktična znanja bili presudni za pokretanje i razvoj kompanije, koja je zahvaljujući podršci Programa od početne ideje izrasla u preduzeće koje danas učestvuje na velikim tenderima i realizuje zahtevne projekte.

„Kada odlučite da pokrenete sopstveni posao, jedna od prvih prepreka je novac. Možete da imate dobru ideju, znanje i volju da radite, ali bez početnog kapitala često ne možete ni da započnete. Za nas je program Privredne komore Srbije bio presudan korak dobili smo sredstva bez kojih ne bismo mogli da pokrenemo firmu, ali i znanje da razumemo tržište, napravimo poslovni plan i pripremimo se za razgovor sa bankom. Od petoro ljudi došli smo do tima od 35 zaposlenih i danas radimo na nekim od najvećih projekata u zemlji. To je konkretan rezultat podrške koja vam pomaže da ideju pretvorite u posao“, rekao je Lazarević.

On je dodao da program preduzetnicima ne nudi samo finansijsku podršku već i realnu procenu poslovne ideje, što je važno za donošenje odluka pre nego što ulože vreme i novac.

Foto: Boban Ristić PKS

„Ovaj program preporučio bi svima koji imaju ideju i spremni su da rade, ali im nedostaju početni kapital ili određena znanja. Ne treba vam lažna sigurnost da će sve biti lako potrebni su vam prave informacije, dobra priprema i podrška da napravite sledeći korak“, poručio je Lazarević.

Čadež je posetio i kompaniju „Kovač Rezidens“ u Mužlji kod Zrenjanina, koja je takođe dobila podršku kroz Program za početnike u poslovanju. Tom prilikom istakao je da je cilj programa da preduzetnicima pomogne da svoje ideje pretvore u održive poslove i stvore uslove za dalji rast. Više od 1600 potencijalnih početnika u poslovanju je prošlo obuku za izradu poslovno investicionog plana, od kojih je preko 200 biznisa uspešno pristupilo i podsticajnim kreditima koji su dostupni u okviru Programa. Preduzeća korisnici Programa uspešno posluju već godinama, a iskustva korisnika pokazuju koliko su pristup finansiranju i praktična poslovna podrška važni u početnim fazama razvoja preduzeća.

Foto: Boban Ristić PKS

Program za početnike u poslovanju namenjen je fizičkim licima koja planiraju da pokrenu biznis, mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima koji posluju do 36 meseci, odnosno do 48 meseci u slučaju preduzeća u vlasništvu žena. Program obuhvata finansijsku i nefinansijsku podršku, sa ciljem da preduzetnicima olakša pristup kapitalu i omogući im da poslovanje započnu na čvrstim osnovama.

U okviru finansijske podrške, korisnicima su dostupni bankarski krediti do 30.000 evra kod šest komercijalnih banaka koje učestvuju u programu: Halkbank, ProCredit Bank, 3Bank, Erste Bank, NLB Komercijalna banka i OTP Banka. Sredstva se mogu koristiti za investicije, poput nabavke proizvodne opreme, mašina, postrojenja i sadnica, kupovine ili adaptacije poslovnog i proizvodnog prostora, kao i za finansiranje operativnih troškova.

Srpska fondacija za preduzetništvo, koju su osnovali PKS i Nemačka razvojna banka KfW, obezbeđuje i bespovratna sredstva u iznosu do 20 odsto ukupnog investicionog ulaganja finansiranog kroz program, za korisnike koji uspešno otplate kredit. Maksimalan iznos granta je 3.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Pored finansiranja, preduzetnicima je na raspolaganju besplatna petodnevna onlajn obuka za izradu poslovno-investicionog plana. Obuku sprovode treneri iz PKS, a polaznici stiču praktična znanja o istraživanju i analizi tržišta, primeni alata kao što su PESTEL, SWOT i Business Model Canvas, kao i izradi petogodišnjih finansijskih projekcija. Onlajn format omogućava učešće zainteresovanih iz svih delova Srbije.

Korisnicima je obezbeđena i mentorska podrška, kako nakon završene obuke, tako i posle dobijanja kredita, kako bi lakše realizovali poslovni plan i razvijali poslovanje.

Prijave za Program za početnike u poslovanju mogu se podneti do kraja godine. Više informacija dostupno je na sajtu Privredne komore Srbije, a dodatne informacije o prijavi mogu se dobiti putem imejla startup@pks.rs.