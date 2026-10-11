DRŽAVA DAJE DO 40.000 DINARA ZA OGREV: Evo ko ima pravo na pomoć i gde se podnosi prijava

KOMESARIJAT je raspisao nove javne pozive za nabavku ogrevnog drveta sa prevozom. Pomoć je namenjena najugroženijim izbegličkim i interno raseljenim porodicama, a prijavljivanje ide preko lokalnih samouprava.

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Porodice u Srbiji koje pripadaju najugroženijim kategorijama stanovništva mogu da dobiju pomoć za nabavku ogrevnog drveta pred predstojeću zimu. Komesarijat za izbeglice i migracije raspisao je nove javne pozive, a maksimalna vrednost pomoći po domaćinstvu iznosi 40.000 dinara. Ipak, postoji važna razlika između prijavljivanja opština i prijavljivanja građana.

Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije raspisao je 6. oktobra javne pozive za dodelu sredstava namenjenih nabavci ogrevnog drveta sa prevozom, kao i paketa hrane za najugroženije porodice.

Ova mera posebno je značajna pred početak hladnijeg perioda, kada troškovi grejanja predstavljaju veliki teret za kućni budžet.

Međutim, pomoć nije namenjena svim građanima, već određenim kategorijama koje ispunjavaju propisane uslove.

Ko može da dobije besplatan ogrev?

Prema informacijama Komesarijata, program je namenjen najugroženijim porodicama koje imaju status:

Izbeglica.

Interno raseljenih lica.

Uslov je da porodice žive na teritoriji lokalne samouprave koja učestvuje u programu.

To znači da sama činjenica da domaćinstvo ima mala primanja nije dovoljna za ostvarivanje prava na pomoć po ovom konkretnom javnom pozivu.

Konačni uslovi i kriterijumi za izbor porodica biće precizirani kroz odgovarajuće postupke na lokalnom nivou.

Koliko iznosi pomoć za ogrev?

Komesarijat je predvideo maksimalno 2.800.000 dinara po lokalnoj samoupravi za nabavku ogrevnog drveta.

Najveća vrednost pomoći po jednom porodičnom domaćinstvu iznosi 40.000 dinara.

Važno je naglasiti da se sredstva koriste za kupovinu ogrevnog drveta sa prevozom, što ne znači da će građanima biti isplaćeno 40.000 dinara na račun.

Pored ogreva, raspisan je i poseban javni poziv za nabavku hrane, u okviru kojeg maksimalna vrednost pomoći po domaćinstvu iznosi 6.000 dinara.

Kako se prijaviti za besplatan ogrev?

Ovo je najvažniji deo za porodice koje žele da ostvare pravo na pomoć.

Aktuelni javni poziv Komesarijata nije namenjen direktnom prijavljivanju građana.

Prvo se prijavljuju gradovi i opštine, koji konkurišu za sredstva namenjena najugroženijim porodicama na svojoj teritoriji.

Građani koji smatraju da ispunjavaju uslove mogu da preduzmu sledeće korake:

Obrate se svojoj opštini ili gradu, odnosno povereniku za izbeglice i migracije.

Provere da li lokalna samouprava učestvuje u programu pomoći za ogrev.

Raspitaju se kada će biti objavljen poziv za izbor porodica koje mogu da dobiju pomoć.

Provere koja dokumentacija će biti potrebna i na koji način se podnosi zahtev.

Prijave se u roku koji bude određen lokalnim javnim pozivom.

Za sada nije objavljen jedinstven rok za prijavljivanje svih građana u Srbiji, jer će postupak izbora korisnika zavisiti od realizacije programa u pojedinačnim lokalnim samoupravama.

Koja dokumentacija je potrebna?

Tačan spisak dokumenata zavisiće od uslova konkretnog lokalnog poziva.

Zainteresovane porodice treba da provere da li je potrebno da dostave dokaz o statusu izbeglog ili interno raseljenog lica, dokumenta članova domaćinstva i dokaze koji se odnose na socijalni ili materijalni položaj porodice.

Ne treba unapred pretpostaviti da je dokumentacija ista u svim opštinama.

Zbog toga je najbolje da građani informacije zatraže direktno od nadležnog poverenika ili prate zvanična obaveštenja svoje lokalne samouprave.

Do kada traju prijave?

Rok za prijavljivanje gradova i opština Komesarijatu za izbeglice i migracije jeste 16. oktobar 2026. godine.

To nije krajnji rok do kojeg porodice moraju da predaju zahteve za ogrev.

Nakon postupka dodele sredstava lokalnim samoupravama biće poznato više detalja o izboru korisnika i načinu raspodele pomoći.

Zato porodice koje ispunjavaju uslove ne treba da čekaju poslednji trenutak da se informišu, već mogu već sada da kontaktiraju svoju opštinu i provere da li planira učešće u programu.

Najvažnije je da građani znaju da pomoć postoji, ali i da se prijavljivanje odvija preko lokalnih samouprava, a ne neposredno kroz aktuelni konkurs Komesarijata.

(Alo)