Ekonomija

ENERGETSKA KRIZA U UKRAJINI? Kijev uveo vanredna isključenja struje

D.D.

11. 10. 2026. u 14:22

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U KIJEVU su uvedeni vanredni nestanci struje, saopštio je u nedelju energetski holding DTEK.

ЕНЕРГЕТСКА КРИЗА У УКРАЈИНИ? Кијев увео ванредна искључења струје

Foto: MonkeyApple, Greatstock / Alamy / Profimedia

Ukrajinsko izdanje "Strana.ua" saopštilo je u subotu da je u Kijevu počelo hitno nestanak struje. Istog dana, gradska uprava je izjavila da stanovnici Kijeva treba da se opskrbe vodom, hranom, naplaćuju banke za napajanje i zagreju prostorije u slučaju nužde.

- Kijevska i Kijevska oblast, po komandi Ukrenerga, primenjena su hitna gašenja -navodi se u poruci, objavljenoj na Telegram kanalu energetskog holdinga.

Ministar energetike Ukrajine Denis Šmihal izjavio je 9. oktobra da je prenos električne energije između regiona zemlje znatno težak.

(Ria Novosti)

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