ENERGETSKA KRIZA U UKRAJINI? Kijev uveo vanredna isključenja struje

U KIJEVU su uvedeni vanredni nestanci struje, saopštio je u nedelju energetski holding DTEK.

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Ukrajinsko izdanje "Strana.ua" saopštilo je u subotu da je u Kijevu počelo hitno nestanak struje. Istog dana, gradska uprava je izjavila da stanovnici Kijeva treba da se opskrbe vodom, hranom, naplaćuju banke za napajanje i zagreju prostorije u slučaju nužde.

- Kijevska i Kijevska oblast, po komandi Ukrenerga, primenjena su hitna gašenja -navodi se u poruci, objavljenoj na Telegram kanalu energetskog holdinga.

Ministar energetike Ukrajine Denis Šmihal izjavio je 9. oktobra da je prenos električne energije između regiona zemlje znatno težak.

(Ria Novosti)