Napokon se i to dogodilo! Četvorostruki šampion podigao pehar i u Singapuru!

Vozač Red Bula Holanđanin Maks Ferstapen pobedio je danas u trci za Veliku nagradu Singapura u šampionatu Formule 1.

AP Photo/Vincent Thian

Ferstapen je na stazi "Marina bej" stigao do druge pobede u sezoni, a 73. u karijeri.

On je startovao sa pol pozicije i zasluženo je stigao do novog trijumfa u šampionatu F1.

Ovo je bio prvi trijumf za Holanđanina u Singapuru, pa sada ima barem po jednu pobedu na svim stazama u kalendaru, osim na „Madringu“, koji je ove godine debitovao u "najbržem letećem cirkusu na svetu".

Drugo mesto zauzeo je vozač Ferarija Šarl Lekler, dok je treći bio Italijan Kimi Antoneli u Mercedesu.

Vozač Meklarena Lando Noris je zauzeo četvrtu poziciju, dok je peti bio njegov timski kolega Oskar Pjastri.

Bodove na Velikoj Nagradi Singapura su još osvojili vozač Ferarija Luis Hamilton, Lijan Loson iz Rejsing bulsa, Niko Hulkenberg iz Audija, Džordž Rasel iz Mercedesa i Isak Hadžar iz Red Bula.

Prvo mesto u generalnom plasmanu vozača drži Antoneli sa 340 bodova, dok je Rasel drugi sa 238. Hamilton je treći sa 229 bodova.

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