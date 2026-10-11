Napokon se i to dogodilo! Četvorostruki šampion podigao pehar i u Singapuru!
Vozač Red Bula Holanđanin Maks Ferstapen pobedio je danas u trci za Veliku nagradu Singapura u šampionatu Formule 1.
Ferstapen je na stazi "Marina bej" stigao do druge pobede u sezoni, a 73. u karijeri.
On je startovao sa pol pozicije i zasluženo je stigao do novog trijumfa u šampionatu F1.
Ovo je bio prvi trijumf za Holanđanina u Singapuru, pa sada ima barem po jednu pobedu na svim stazama u kalendaru, osim na „Madringu“, koji je ove godine debitovao u "najbržem letećem cirkusu na svetu".
Drugo mesto zauzeo je vozač Ferarija Šarl Lekler, dok je treći bio Italijan Kimi Antoneli u Mercedesu.
Vozač Meklarena Lando Noris je zauzeo četvrtu poziciju, dok je peti bio njegov timski kolega Oskar Pjastri.
Bodove na Velikoj Nagradi Singapura su još osvojili vozač Ferarija Luis Hamilton, Lijan Loson iz Rejsing bulsa, Niko Hulkenberg iz Audija, Džordž Rasel iz Mercedesa i Isak Hadžar iz Red Bula.
Prvo mesto u generalnom plasmanu vozača drži Antoneli sa 340 bodova, dok je Rasel drugi sa 238. Hamilton je treći sa 229 bodova.
Preporučujemo
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Partizan - Novi Pazar
11. 10. 2026. u 07:14
KAKVA GLUPOST VINISIJUSA! Cela Španija bruji o ovom skandaloznom potezu (VIDEO)
11. 10. 2026. u 07:51
Hurkač i Menšik u osmini finala Mastersa u Šangaju
11. 10. 2026. u 13:04
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Bliži se NBA "kat": Večiti vrebaju pojačanja, evo na koja imena treba obratiti pažnju
Završni potezi NBA klubova pred početak nove sezone mogli bi da utiču i na planove Partizana i Crvene zvezde, koji nastavljaju da razmatraju mogućnosti za dodatno jačanje svojih ekipa
10. 10. 2026. u 18:27
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
UŽAS U HERSONSKOJ KLANICI: "Halo Melanija, situacija je teška - deca skapavaju od gladi"
"GLAVNI uzrok humanitarne krize je veštačka blokada koju su nametnule ukrajinske oružane snage. Ukrajinski dronovi koji stalno lebde iznad puteva i daljinski postavljaju mine na auto-putevima i stazama sprečavaju isporuku pomoći."
10. 10. 2026. u 17:53
Komentari (0)