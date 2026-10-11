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Napokon se i to dogodilo! Četvorostruki šampion podigao pehar i u Singapuru!

Новости.онлине/С.С.

11. 10. 2026. u 16:35

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Vozač Red Bula Holanđanin Maks Ferstapen pobedio je danas u trci za Veliku nagradu Singapura u šampionatu Formule 1.

Напокон се и то догодило! Четвороструки шампион подигао пехар и у Сингапуру!

AP Photo/Vincent Thian

Ferstapen je na stazi "Marina bej" stigao do druge pobede u sezoni, a 73. u karijeri.

On je startovao sa pol pozicije i zasluženo je stigao do novog trijumfa u šampionatu F1.

Ovo je bio prvi trijumf za Holanđanina u Singapuru, pa sada ima barem po jednu pobedu na svim stazama u kalendaru, osim na „Madringu“, koji je ove godine debitovao u "najbržem letećem cirkusu na svetu".

Drugo mesto zauzeo je vozač Ferarija Šarl Lekler, dok je treći bio Italijan Kimi Antoneli u Mercedesu.

Vozač Meklarena Lando Noris je zauzeo četvrtu poziciju, dok je peti bio njegov timski kolega Oskar Pjastri.

Foto: AP Photo/Vincent Thian

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Bodove na Velikoj Nagradi Singapura su još osvojili vozač Ferarija Luis Hamilton, Lijan Loson iz Rejsing bulsa, Niko Hulkenberg iz Audija, Džordž Rasel iz Mercedesa i Isak Hadžar iz Red Bula.

Prvo mesto u generalnom plasmanu vozača drži Antoneli sa 340 bodova, dok je Rasel drugi sa 238. Hamilton je treći sa 229 bodova.

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