Politika

BLOKADERSKO BESNILO: Slave smrt Stevana Bakića - Proklinju i prozivaju na najmonstruoznije načine

В.Н.

11. 10. 2026. u 16:15

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NEZAPAMĆEN izliv monstruozne mržnje i bolesnog lešinarenja ogolio je svu bezdušnost i odsustvo svake ljudskosti kod blokadera.

БЛОКАДЕРСКО БЕСНИЛО: Славе смрт Стевана Бакића - Проклињу и прозивају на најмонструозније начине

Foto: subotica.com

Povodom tragične smrti gradonačelnika Subotice Stevana Bakića, ovi politički uličari su na društvenim mrežama pokrenuli odvratnu kampanju, seireći nad tuđom tragedijom, pišući gnusne uvrede i priželjkujući smrt i drugim političkim protivnicima.

Dok se lažno predstavljaju kao borci protiv nasilja, njihovi komentari ispod izjave o žalosti Miloša Vučevića dokazuju da su prešli svaku granicu i da im u životu apsolutno ništa nije sveto.

(24 sedam)

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